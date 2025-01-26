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Мир

Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси по данным экзитпола

Александр Лукашенко, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 22:25 Фото: akorda.kz
По итогам экзитпола на выборах президента Беларуси, Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов опрошенных избирателей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет БЕЛТА.

Среди других кандидатов голоса распределились следующим образом: Сергей Сыранков — 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%. Против всех проголосовали 5,1% респондентов.

Опрос проводился в течение дня голосования, начиная с открытия избирательных участков в 08:00 утра и до их закрытия. Всего было опрошено 11 948 избирателей на 320 участках. Анонимный опрос организовали 1 000 интервьюеров, соблюдая методику социологической выборки.

Данные экзитпола отражают предпочтения избирателей и формируют предварительное представление о результатах выборов.

Ранее в Центризбиркоме Беларуси признали выборы главы государства состоявшимися.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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