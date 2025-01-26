Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси по данным экзитпола
Фото: akorda.kz
По итогам экзитпола на выборах президента Беларуси, Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов опрошенных избирателей, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет БЕЛТА.
Среди других кандидатов голоса распределились следующим образом: Сергей Сыранков — 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%. Против всех проголосовали 5,1% респондентов.
Опрос проводился в течение дня голосования, начиная с открытия избирательных участков в 08:00 утра и до их закрытия. Всего было опрошено 11 948 избирателей на 320 участках. Анонимный опрос организовали 1 000 интервьюеров, соблюдая методику социологической выборки.
Данные экзитпола отражают предпочтения избирателей и формируют предварительное представление о результатах выборов.
Ранее в Центризбиркоме Беларуси признали выборы главы государства состоявшимися.
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