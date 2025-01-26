Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси по данным экзитпола

Об этом пишет БЕЛТА.

Среди других кандидатов голоса распределились следующим образом: Сергей Сыранков — 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%. Против всех проголосовали 5,1% респондентов.

Опрос проводился в течение дня голосования, начиная с открытия избирательных участков в 08:00 утра и до их закрытия. Всего было опрошено 11 948 избирателей на 320 участках. Анонимный опрос организовали 1 000 интервьюеров, соблюдая методику социологической выборки.