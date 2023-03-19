В ЗКО 100-летний ветеран ВОВ в очередной раз исполнил свой гражданский долг

На дому свой голос на выборах отдал участник Парада Победы 24 июня 1945 года, почетный работник органов прокуратуры Иван Степанович Гапич, сообщает Zakon.kz.

2 февраля он отметил свой вековой юбилей.

"Демократические реформы в стране нацелены на изменение социальной, экономической, культурной и всех сфер нашего общества. Лично я жду от выборов улучшения всех сфер жизни нашего народа, качества жизни людей", – сказал Гапич.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Напомним, что во время своей поездки в Западно-Казахстанскую область президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев посетил участника легендарного Парада Победы, почетного работника органов прокуратуры, почетного гражданина Уральска и Западно-Казахстанской области Ивана Степановича Гапича.

Иван Степанович, в свою очередь, вручил президенту книгу "Человек чести и долга", посвященную его жизни и деятельности.

Иван Гапич жил в эпоху, где переплелись разные исторические события, такие как труд и становление независимого Казахстана. В настоящее время долгожитель продолжает вести активную общественную деятельность, принимает участие во многих мероприятиях, встречах, где делится своим бесценным трудовым и жизненным опытом, а также передает молодому поколению чувство беззаветной любви к Родине и преданности своему делу.

Его богатый трудовой и жизненный путь является примером для нынешнего поколения.