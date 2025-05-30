Ветерана ВОВ поздравили со 100-летием в Алматы

Сегодня, 30 мая 2025 года, вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Александр Степанович Журавлёв. Поздравить его с этой знаменательной датой пришли военнослужащие органов военного управления Алматы, сообщает Zakon.kz.

Александр Степанович родился 30 мая 1925 года в Барнауле Алтайского края. В 1943 году, будучи студентом в Новосибирске, он был призван в армию и направлен на Карельский фронт, где начал службу телефонистом, а затем стал разведчиком в артиллерийском подразделении. Позже он воевал в составе 1-го Украинского фронта, участвуя в боях в Польше, Германии и Чехословакии. Победу встретил 9 мая 1945 года в Праге.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

За боевые заслуги и трудовой вклад Журавлёв награжден орденом Почета, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За взятие Праги" и рядом юбилейных наград.

После демобилизации окончил политехникум с отличием, а затем и Томский строительный институт по специальности "инженер-строитель".

С супругой Марией Николаевной они счастливы в браке вот уже 67 лет, воспитали дочь, внуков и правнучку. Семья проживала в Норильске, где Александр Степанович трудился начальником управления по строительству жилья и культсоцбыта, а затем переехала в Алматы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В свой сотый день рождения ветеран получил поздравительный адрес от министра обороны и руководства органов военного управления Алматы. Во время встречи с военнослужащими он поделился воспоминаниями о фронтовых буднях и выразил благодарность за внимание и заботу.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Отмечается, что военнослужащие Алматинского гарнизона регулярно навещают ветеранов, оказывают им поддержку и с искренним уважением чтят их подвиги.