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Законодательство РК

Одними из лучших назвал проходящие выборы член Комиссии по правам человека при Президенте

Казахстан выборы политика Фото: Zakon.kz
Доктор юридических наук, профессор, член Комиссии по правам человека при Президенте РК Есберген Алауханов проходящие 19 марта выборы назвал одними из лучших по организации, сообщает Zakon.kz.

Есберген Алауханов высоко оценил проходящие выборы в Мажилис и маслихаты. 

"Выборы проходят очень хорошо. Я сейчас это говорю в присутствии зарубежных гостей, наблюдателей. Все довольны. Зарубежные наблюдатели дают хорошую оценку. Спасибо новому акиму города Женису Касымбеку, его команде, руководству Центральной избирательной комиссии. Очень хорошо организована выборная кампания. Один из лучших примеров за последний год. В этом году выборы имеют свой специфичный характер. Было изменение Конституции, выдвигаются самовыдвиженцы. С учетом новых поправок в Конституцию выборы проходят очень дружно и хорошо".Есберген Алауханов

По его словам, явка была достаточно активной уже с самого утра.

"Я в 8 утра голосовал на моем избирательном участке, и народ уже шел. За весь город сказать не могу. Но на моем избирательном участке люди активно голосовали".Есберген Алауханов

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане в воскресенье, 19 марта. В 07:00 открылось большинство избирательных участков. Более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов 19 марта до 20:00 по времени Астаны.

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