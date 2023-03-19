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Выборы без преград: для алматинцев с ограниченными возможностями созданы все условия

Выборы без преград: для алматинцев с ограниченными возможностями созданы все условия Фото: пресс-служба акимата Алматы
Доступная среда для людей с особыми потребностями организована на всех избирательных участках Алматы, сообщает Zakon.kz.

На определенных участках имеются специальные кабинки для голосования людей с инвалидностью. Они более широкие, чем обычные кабинки.

"Помимо того, что кабинки шире, они без порожка, как другие. Внутри имеется настольная лампа, лупа для увеличения, трафареты, наушники и все необходимое. На подходе к участку также созданы специальные дорожки. Кроме того, заранее с членами избирательной комиссии был проведен инструктаж, как оказывать помощь тому или иному человеку, как разъяснять необходимую информацию по бюллетеням", – сообщила председатель участковой комиссии №91 Газиза Аманбай.

Доставляют маломобильных граждан к участкам "инватакси". В день выборов их работает 100 единиц, распределенных по всем районам города в соответствии с потребностями.

Выборы без преград: для алматинцев с ограниченными возможностями созданы все условия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Я решила приехать на участок сама, чтобы посмотреть, насколько избирательные участки доступны для людей с инвалидностью. Увидела, что в школе №72, где расположен избирательный участок, есть тактильная дорога, пандусы, соответствующие СНиПам. Когда была в кабинке для голосования, заметила, что написано все шрифтом Брайля. То есть незрячим все доступно тоже. Сейчас мы чувствуем свою большую причастность, в том, что можем приехать на участок, как все, и отдать свой голос, показать свою позицию. Это и есть инклюзия", – поделилась инвалид-колясочник Меруерт Кулахметова.
Выборы без преград: для алматинцев с ограниченными возможностями созданы все условия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, дополнительно в Алматы организовано дежурство 10 автотранспортных средств от медико-социальных учреждений города для перевозок маломобильных граждан. Для нетранспортабельных избирателей задействованы 1196 переносных урн, благодаря которым они смогли проголосовать на дому.

Гражданам с нарушениями слуха оказывают услуги сурдологического перевода специалистами жестового языка – всего на этом фронте работ задействованы 110 человек. Часть из них работают на избирательных участках, другие общаются с избирателями дистанционно по видеосвязи.

Выборы без преград: для алматинцев с ограниченными возможностями созданы все условия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всего в Алматы проживают 39 570 лиц с особыми потребностями, обладающих избирательными правами. По данным городской ТИК, особые условия при голосовании необходимы для 8445 избирателей. Из них 1097 лиц, пользующихся креслами-колясками, 2218 – с нарушениями слуха, 5130 – с нарушениями зрения.

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