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Более 80% казахстанских школ создали условия для инклюзивного образования – Минпросвещения

Дети , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 18:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В казахстанских школах создается безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями. На сегодня 88% школ уже создали условия для получения инклюзивного образования, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в Министерстве просвещения, в этом году впервые внедрена трехуровневая модель психолого-педагогического сопровождения. Также разработаны новые требования к кабинетам поддержки и индивидуальным программам для работы с детьми с особыми потребностями.

"На данный момент в образовательных учреждениях 60 тысяч детей охвачены необходимой психолого-педагогической поддержкой. Это важный шаг к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от его особенностей, имел равный доступ к качественному образованию", – отметила директор Департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения РК Лаура Бутабаева.

Ранее Минпросвет назвал количество школьников, которые с начала учебного года будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием.

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