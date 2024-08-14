Более 80% казахстанских школ создали условия для инклюзивного образования – Минпросвещения

В казахстанских школах создается безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями. На сегодня 88% школ уже создали условия для получения инклюзивного образования, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в Министерстве просвещения, в этом году впервые внедрена трехуровневая модель психолого-педагогического сопровождения. Также разработаны новые требования к кабинетам поддержки и индивидуальным программам для работы с детьми с особыми потребностями.

"На данный момент в образовательных учреждениях 60 тысяч детей охвачены необходимой психолого-педагогической поддержкой. Это важный шаг к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от его особенностей, имел равный доступ к качественному образованию", – отметила директор Департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения РК Лаура Бутабаева.

Ранее Минпросвет назвал количество школьников, которые с начала учебного года будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием.