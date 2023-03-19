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"Меня встречали аплодисментами": столичный студент рассказал о первом опыте голосования

"Меня встречали аплодисментами". Столичный студент рассказал о первом опыте голосования Фото: из личного архива Мирлана Дуйшалиева
Столичный студент Мирлан Дуйшалиев впервые в жизни участвовал в голосовании, после процедуры присутствующие аплодировали ему, сообщает Zakon.kz.

Мирлан Дуйшалиев признается, что опыт был интересным, и столь официальная атмосфера на участке была для него непривычной.

"Я впервые голосовал, и на выходе меня встречали аплодисментами. Такой был мой первый опыт. Когда я зашел, увидел столы, не знал, куда подходить. Обратился к членам комиссии с просьбой помочь, сказал, что голосую в первый раз. Наверное, они это запомнили".Мирлан Дуйшалиев

Участвовать в голосовании он считает важным и нужным делом.

"Начнем с того, что у нас демократическая страна. Важно использовать возможность голосовать. Почему бы ей не воспользоваться? Я заходил на сайт, читал про кандидатов, какой у них опыт, есть ли у них управленческие способности. Для меня это было важно. В будущем планирую также голосовать, почему бы не участвовать? Это интересно и нужно".Мирлан Дуйшалиев

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане в воскресенье, 19 марта. В 07:00 открылось большинство избирательных участков. Более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов 19 марта до 20:00 по времени Астаны.

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