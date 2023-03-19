Цены на популярные криптовалюты на 19 марта

В материале представлен курс популярных криптовалют на 19 марта, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).



Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 27 286,2 $; изменения за 24 часа: -0,55%.

Эфириум (ETH): 1 790,42 $; изменения за 24 часа: -1,27%.

Tether (USDT): 1,0011 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

BNB (BNB): 338,00 $; изменения за 24 часа: -1,54%.

USD Coin (USDC): 0,9970 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,074749 $; изменения за 24 часа: -4,16%.

Binance USD (BUSD):0,9974 $; изменения за 24 часа: -0,09%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 19 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.98 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.