Цены на популярные криптовалюты на 19 марта
Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).
Данные взяты из открытых источников.
Биткоин (BTC): 27 286,2 $; изменения за 24 часа: -0,55%.
Эфириум (ETH): 1 790,42 $; изменения за 24 часа: -1,27%.
Tether (USDT): 1,0011 $; изменения за 24 часа: +0,05%.
BNB (BNB): 338,00 $; изменения за 24 часа: -1,54%.
USD Coin (USDC): 0,9970 $; изменения за 24 часа: -0,04%.
Dogecoin (DOGE): 0,074749 $; изменения за 24 часа: -4,16%.
Binance USD (BUSD):0,9974 $; изменения за 24 часа: -0,09%.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
По состоянию на 19 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.98 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.