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В Атырау завершено голосование на закрытых избирательных участках

В Атырау завершено голосование на закрытых избирательных участках Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Атырауской области на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов открыто 269 избирательных участков, 11 из которых являются закрытыми, сообщает Zakon.kz.

В Атырау завершено голосование на закрытых избирательных участках.

В Атырауской области на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов открыто 269 избирательных участков, 11 из которых являются закрытыми. На данный момент голосование на закрытых избирательных участках завершено. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Азамат Айманакумов, передает Региональная служба коммуникаций.

– Закрытые избирательные участки организованы в девяти больницах, одной воинской части и изоляторе временного содержания области. В воинской части голосование началось в 6 утра, на остальных закрытых участках – в 7. Сейчас голосование на этих участках завершено, идет подсчет голосов, – информирует А. Айманакумов.

По его словам, местные и международные наблюдатели прилагают максимум усилий, чтобы нынешняя политическая кампания была открытой. В качестве международных наблюдателей прибыли и исполняют свою миссию 14 представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также Айманакумов сообщил, что в избирательном процессе участвуют около 1500 отечественных наблюдателей.

Следует отметить, что пока нарушений на избирательных участках в области не зарегистрировано.

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