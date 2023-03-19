Лидер НПК проголосовал на выборах

Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев принял участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов, сообщает Zakon.kz.

Глава НПК проголосовал на столичном избирательном участке № 137, расположенном в здании Дворца школьников им. М. Утемисова.



"Прошедшая парламентская избирательная кампания – это первый и самый крупный шаг к строительству нового Казахстана". Ермухамет Ертысбаев

Положительные изменения, по его словам, стали возможны благодаря инициативам президента РК Касым-Жомарта Токаева. Казахстан твердо встал на курс политических реформ.

"Президент остался верен своему слову. Несмотря на сложную международную ситуацию и непростое внутреннее положение, парламентские выборы состоялись". Ермухамет Ертысбаев

Нынешняя предвыборная гонка, по его мнению, заметно отличается от предыдущих. Изменилась система, превратившись из мажоритарной в смешанную, к выборам были допущены не только представители партий, но и беспартийные общественные лидеры, ставшие самовыдвиженцами. Все это добавило участникам немало энтузиазма и воли к победе.

"Пожалуй, это самые интересные, содержательные и по-настоящему конкурентные выборы за все 30 лет Независимости нашей страны. Это победа всего народа. Мы стали политической нацией. Мы хотим Справедливый Новый Казахстан – вот главный итог прошедшей парламентской избирательной кампании". Ермухамет Ертысбаев

По мнению председателя Народной партии, прошедшая электоральная кампания наглядно показала, что народ Казахстана перестал быть объектом политики, а стал ее субъектом, принимающим решения и ответственным за судьбу своей страны.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане в воскресенье, 19 марта. В 07:00 открылось большинство избирательных участков. Более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов 19 марта до 20:00 по времени Астаны.

