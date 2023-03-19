Директор Института госуправления: Были очереди к кабинам для голосования

О политической активности казахстанцев и готовности нашего общества к демократическим преобразованиям рассказал директор Института госуправления Академии государственного управления при Президенте РК, председатель Общественного совета города Астаны Зулфухар Гаипов, передает Zakon.kz.

Говоря о важности проведения выборов, директор Института госуправления Академии государственного управления при Президенте РК, председатель Общественного совета города Астаны Зулфухар Гаипов отметил, что казахстанцы часто критикуют и правительство, и депутатов Парламента.



"Но для того, чтобы критиковать и от них чего-то требовать, мы должны обязательно пойти и сделать свой выбор. Только после этого можем сказать: "Мы за вас, уважаемый депутат, свой голос отдали, почему вы не выполняете наши наказы?" Если каждый гражданин Республики Казахстан пойдет на голосование, только так мы сможем добиться того, что у нас будет подотчетное правительство, влиятельный Парламент и сильный президент. А тот, кто сам не ходит на выборы, лежит на диване и критикует всех – тот на самом деле уклоняется от участия в политической жизни". Зулфухар Гаипов

Он также отметил высокую активность избирателей.

"Когда я пришел голосовать на свой участок в здании, где находится Госфилармония, это бывший Конгресс-холл, там была очередь к кабинам для голосования. Можно часто услышать мнение, что казахстанцы политически пассивные, люди не ходят на выборы. Могу смело сказать – ничего подобного. В прошлом году мы все участвовали в реферндуме по поправкам в Конституцию, потом – в президентских выборах. И сегодня активно участвуем в выборах в Парламент и маслихаты. Народ Казахстана ждет перемен". Зулфухар Гаипов

Как подчеркнул директор Института госуправления, по итогам выборов будет сформирован новый Парламент, и от него казахстанцы ждут многого.

"Благодаря смешанной форме выборов частично по пропорциональной и частично – по мажоритарной системе открылась дорога для активных, инициативных кандидатов, которых люди знают. Также должна сработать 30% квота, которая включает молодежь. В Парламент придет молодое поколение, которое не даст там никому просто отсиживаться, не будет "спящего" Парламента. Мы ждем, что будет сформирован сильный Мажилис, в котором есть место для широкой палитры мнений, для активных и инициативных депутатов". Зулфухар Гаипов

По мнению Зулфухара Гаипова, появление новых партий и рост числа политических объединений, участвующих в выборах, доказывает, что в Казахстане идут демократические преобразования, которые приводят к изменениям и прогрессу.

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. По данным ЦИК РК, на 18.00 явка избирателей составила 53,11%.