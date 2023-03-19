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Явка на выборах в Казахстане превысила 53%

Явка на выборах превысила 53,11% Фото: Zakon.kz
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 18:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Zakon.kz.

Общее число проголосовавших — 6 390 046 человек.

В том числе:

1. по области Абай – 56,14%

2. по Акмолинской области – 59,49%

3. по Актюбинской области – 56,88%

4. по Алматинской области – 59,74%

5. по Атырауской области – 49,19%

6. по Западно-Казахстанской области – 58,81%

7. по Жамбылской области – 65,00%

8. по области Жетісу – 55,07%

9. по Карагандинской области – 58,85%

10. по Костанайской области – 65,00%

11. по Кызылординской области – 65,70%

12. по Мангистауской области – 54,04%

13. по Павлодарской области – 58,61%

14. по Северо-Казахстанской области – 64,46%

15. по Туркестанской области – 51,07%

16. по области Ұлытау – 58,63%

17. по Восточно-Казахстанской области – 63,63%

18. по г. Астана – 40,94%

19. по г. Алматы – 22,95%

20. по г. Шымкент – 43,89%

Следующая оперативная информация будет представлена в 20.10.

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