Явка на выборах в Казахстане превысила 53%

Фото: Zakon.kz

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 18:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Zakon.kz.

Общее число проголосовавших — 6 390 046 человек. В том числе:

1. по области Абай – 56,14% 2. по Акмолинской области – 59,49% 3. по Актюбинской области – 56,88% 4. по Алматинской области – 59,74% 5. по Атырауской области – 49,19% 6. по Западно-Казахстанской области – 58,81% 7. по Жамбылской области – 65,00% 8. по области Жетісу – 55,07% 9. по Карагандинской области – 58,85% 10. по Костанайской области – 65,00% 11. по Кызылординской области – 65,70% 12. по Мангистауской области – 54,04% 13. по Павлодарской области – 58,61% 14. по Северо-Казахстанской области – 64,46% 15. по Туркестанской области – 51,07% 16. по области Ұлытау – 58,63% 17. по Восточно-Казахстанской области – 63,63% 18. по г. Астана – 40,94% 19. по г. Алматы – 22,95% 20. по г. Шымкент – 43,89% Следующая оперативная информация будет представлена в 20.10. Читайте также Считаю большим достижением введение графы "Против всех": Наблюдатель от Кыргызстана Сколько казахстанцев проголосовали за рубежом на выборах в Мажилис Лидер НПК проголосовал на выборах

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