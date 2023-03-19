Явка на выборах в Казахстане превысила 53%
Общее число проголосовавших — 6 390 046 человек.
В том числе:
1. по области Абай – 56,14%
2. по Акмолинской области – 59,49%
3. по Актюбинской области – 56,88%
4. по Алматинской области – 59,74%
5. по Атырауской области – 49,19%
6. по Западно-Казахстанской области – 58,81%
7. по Жамбылской области – 65,00%
8. по области Жетісу – 55,07%
9. по Карагандинской области – 58,85%
10. по Костанайской области – 65,00%
11. по Кызылординской области – 65,70%
12. по Мангистауской области – 54,04%
13. по Павлодарской области – 58,61%
14. по Северо-Казахстанской области – 64,46%
15. по Туркестанской области – 51,07%
16. по области Ұлытау – 58,63%
17. по Восточно-Казахстанской области – 63,63%
18. по г. Астана – 40,94%
19. по г. Алматы – 22,95%
20. по г. Шымкент – 43,89%
Следующая оперативная информация будет представлена в 20.10.