Спортсмены призвали астанчан к активному участию в выборах

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Сегодня наряду с рядовыми гражданами, свой выбор сделали и спортсмены. Они рассказали, что ими двигало, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Чемпионка Казахстана по академической гребле Мария Чернец проголосовала еще утром.

"Выборы прошли спокойно, обстановка не давящая, все прошло хорошо". Мария Чернец

По ее словам, выборы нужны для формирования нового Казахстана.

"Кандидатов было очень много. От них требуется ответственность за свои слова, поступки, чтобы сделали наш Казахстан еще лучше, помогали народу и были патриотами нашей страны. Я спортсмен, я патриот нашей страны, идти на выборы – это наш гражданский долг. Выбрать тех, кто будет помогать нам же строить лучшее будущее". Мария Чернец

Ее поддержал пловец Сиязбек Далиев.

"Я проголосовал в обед. Для меня эти выборы – это будущее Казахстана, это люди, которые будут рассматривать и принимать законы, создавать условия для жизни людей, улучшать их качество жизни. Поэтому я решил пойти и сделать свой выбор". Сиязбек Далиев

Он отметил, что на выборы пошел всей семьей: с супругой и детьми. Таким образом, они хотели дать своим детям пример гражданской активности.

"Мы хотим, чтобы они тоже всегда активно участвовали в выборах, ведь голос каждого играет важную роль в развитии страны, нашей жизни". Сиязбек Далиев

Он призвал астанчан и в целом казахстанцев принимать активное участие в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.

Спортсмен Нурбек Оралбай также считает участие в выборах гражданским долгом.

"Мне небезразлично будущее нового Казахстана! Если каждый будет относиться ответственно к выборам, то я уверен, на ждет светлое будущее!" Нурбек Оралбай

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Явка на выборах в Казахстане превысила 53%.