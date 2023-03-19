Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Спортсмены призвали астанчан к активному участию в выборах

Выборы, Мажилис, Парламент Фото: Zakon.kz
В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Сегодня наряду с рядовыми гражданами, свой выбор сделали и спортсмены. Они рассказали, что ими двигало, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Чемпионка Казахстана по академической гребле Мария Чернец проголосовала еще утром. 

"Выборы прошли спокойно, обстановка не давящая, все прошло хорошо". Мария Чернец

По ее словам, выборы нужны для формирования нового Казахстана.

"Кандидатов было очень много. От них требуется ответственность за свои слова, поступки, чтобы сделали наш Казахстан еще лучше, помогали народу и были патриотами нашей страны. Я спортсмен, я патриот нашей страны, идти на выборы – это наш гражданский долг. Выбрать тех, кто будет помогать нам же строить лучшее будущее". Мария Чернец

Ее поддержал пловец Сиязбек Далиев. 

"Я проголосовал в обед. Для меня эти выборы – это будущее Казахстана, это люди, которые будут рассматривать и принимать законы, создавать условия для жизни людей, улучшать их качество жизни. Поэтому я решил пойти и сделать свой выбор". Сиязбек Далиев

Он отметил, что на выборы пошел всей семьей: с супругой и детьми. Таким образом, они хотели дать своим детям пример гражданской активности.

"Мы хотим, чтобы они тоже всегда активно участвовали в выборах, ведь голос каждого играет важную роль в развитии страны, нашей жизни". Сиязбек Далиев

Он призвал астанчан и в целом казахстанцев принимать активное участие в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.

Спортсмен Нурбек Оралбай также считает участие в выборах гражданским долгом.

"Мне небезразлично будущее нового Казахстана! Если каждый будет относиться ответственно к выборам, то я уверен, на ждет светлое будущее!"Нурбек Оралбай

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Явка на выборах в Казахстане превысила 53%.

Читайте также

Опубликованы предварительные данные о явке на выборы в Мажилис и маслихаты

Более 600 малышей родились в Казахстане в день выборов

Мадина Мамырханова
Астана Выборы в Мажилис
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака будет везти 19 марта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака повезет 19 марта
Правительство Казахстана подало в отставку
Правительство Казахстана подаст в отставку
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления