Илья Ильин: Тяжелоатлеты могут взять как минимум "серебро" на ОИ в Париже
Фото: Instagram/ilyailyinforever
Известный тяжелоатлет Илья Ильин на телемарафоне заявил, что казахстанские тяжелоатлеты могут взять как минимум "серебро" на Олимпийских играх в следующем году, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, команда готова, тренеры тоже.
"У нас есть сильные ребята, которые достойно сейчас выступают на мировых аренах и которые достойно выступят на Играх. А какое это будет место? Помост у нас, как говорится, покажет. Но мы рассчитываем минимум на серебряную медаль, но ребята могут завоевать и золотую". Илья Ильин
17 марта Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК. Илья Ильин объяснил, почему он и его оппонент Гаджи Гаджиев сняли свои кандидатуры в пользу экс-руководителя Жаната Тусупбекова.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ