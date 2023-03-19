Илья Ильин: Тяжелоатлеты могут взять как минимум "серебро" на ОИ в Париже

Фото: Instagram/ilyailyinforever

Известный тяжелоатлет Илья Ильин на телемарафоне заявил, что казахстанские тяжелоатлеты могут взять как минимум "серебро" на Олимпийских играх в следующем году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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