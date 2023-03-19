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Илья Ильин: Тяжелоатлеты могут взять как минимум "серебро" на ОИ в Париже

тяжелоатлет Фото: Instagram/ilyailyinforever
Известный тяжелоатлет Илья Ильин на телемарафоне заявил, что казахстанские тяжелоатлеты могут взять как минимум "серебро" на Олимпийских играх в следующем году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, команда готова, тренеры тоже.

"У нас есть сильные ребята, которые достойно сейчас выступают на мировых аренах и которые достойно выступят на Играх. А какое это будет место? Помост у нас, как говорится, покажет. Но мы рассчитываем минимум на серебряную медаль, но ребята могут завоевать и золотую". Илья Ильин

17 марта Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК. Илья Ильин объяснил, почему он и его оппонент Гаджи Гаджиев сняли свои кандидатуры в пользу экс-руководителя Жаната Тусупбекова.

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Ильин Илья Казахстан Франция
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