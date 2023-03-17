Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК
Но еще более странной на этом фоне выглядела фигура его оппонента – ведь Гаджи Гаджиев не является тяжелоатлетом, он в целом из мира единоборств.
Но так или иначе в федерации готовились к избранию нового руководителя. Но буквально накануне процедуры голосования ситуация приняла неожиданный для всех поворот: выяснилось, что ночью атлеты подумали и решили попросить экс-главу Федерации тяжелой атлетики Жаната Тусупбекова вернуться на свой пост, но уже не на четыре года, а до завершения Олимпийских игр во Франции в 2024 году.
В итоге 17 марта в Астане состоялись выборы президента Федерации тяжелой атлетики Казахстана. Оба претендента на должность главы федерации – Илья Ильин и Гаджи Гаджиев – сняли свои кандидатуры в пользу экс-руководителя Жаната Тусупбекова.
"Вчера допоздна, долго обсуждали и пришли к мнению, что на таком коротком этапе – остался год до Игр во Франции – не делать никаких революций, сильно не менять, потому что нет времени на эксперименты. Решили обратиться к Жанату Рашидовичу (Тусупбекову. – Прим. ред.), чтобы он довел этот цикл до конца", – сообщил Zakon.kz Гаджи Гаджиев.
По его словам, задача на сегодня – объединиться, для того чтобы "объединить коллектив федерации и прийти к той основной цели, которая стоит перед ней, – это спорт высших достижений, это Олимпиада".
"Такое решение глубокой ночью было принято. Минкультуры и спорта поддержало наше решение, и утром мы уже с регионами проговорили, в последний момент такое решение приняли – человеческое взяло верх для того, чтобы объединиться и быть примером. И с точки зрения, что до старта Олимпийских игр осталось мало времени, принять правильное решение – не ломать, а помочь тому, что есть, потому что все-таки казахстанская Федерация тяжелой атлетики одна из высших школ в мире – ее надо просто поддержать и помочь ей всем, чем можно". Гаджи Гаджиев
В свою очередь в некоторых СМИ появилась информация, что Илья Ильин проиграл в голосовании. Ясность внес сам спортсмен. Он прокомментировал Zakon.kz принятое атлетами решение.
"Мы победили! Почему? Потому что вот этот исход положения – он идеальный. Когда я вынужден был уже выдвинуть свою кандидатуру, когда я высказал свою обеспокоенность ситуацией в тяжелой атлетике, я видел, что она разваливается на части, и руководство на уровне генсекретаря федерации немного не справляется. Жанат Рашидович (Тусупбеков. – Прим. ред.) уже отошел тогда от дел. Я собрал ребят и сказал им, что могу вместо него возглавить федерацию. То есть у меня задача была не выиграть, а чтобы в тяжелой атлетике были спокойствие и порядок, которых я не видел". Илья Ильин
Он добавил, что вчера было принято взвешенное решение в пользу Жаната Тусупбекова.
"Вчера мы встретились и переговорили с руководством, все сели за стол переговоров. Жанату Рашидовичу (Тусупбекову. – Прим. ред.) предложили вернуться. И он нам не отказал. Это идеальный вариант – он – глава федерации, я – вице-президентом, думаю, я найду место в тяжелой атлетике, и мы вместе – опыт, знания, профессионализм, команда, тренеры, и подключается Гаджи Шапиевич (Гаджиев. – Прим. ред.). Это я понимаю так, что мы укрепляемся, что очень радует, что у нас еще один хороший управленец – с таким хорошим коллективом, составом, у нас есть все шансы выполнить миссию – две золотые медали на предстоящих Играх". Илья Ильин
Он отметил, что договоренность есть о том, что Жанат Тусупбеков будет возглавлять федерацию до завершения Олимпийских игр в Париже, и дальше если они "сработаются и будут проекты, сделают пролонгацию до 2028 года".
Однако Илья Ильин не намерен возвращаться в большой спорт: "золото" в копилку Казахстана он намерен принести в качестве руководителя.
"Я свои килограммы уже поднял. "Золото" теперь через атлетов: создавать условия, говорить, показывать. Я ведь могу и подсказать, как штангу поднимать, а могу пойти и создать условия для тренеров и спортсменов". Илья Ильин
Внесем ясность и в ситуацию с Гаджи Гаджиевым. У многих был вопрос, почему он выдвинул свою кандидатуру и какое он имеет отношение к тяжелой атлетике.
"Меня попросили возглавить (Федерацию тяжелой атлетики. – Прим. ред.). Они обратились ко мне: "Пожалуйста, возглавьте нас". Попросила группа тренеров, был секретарь (Федерации тяжелой атлетики. – Прим. ред.), представляли они фактически основной состав нашей региональной федерации, тренерский состав. Они обратились ко мне и попросили все возглавить федерацию. Я был, конечно, удивлен. Как вы правильно заметили, у меня сфера единоборств. Но потом была встреча в Астане, мы поговорили, они рассказали о своих проблемах, планах, что им нужно, я услышал их обращение, услышал их боль, пожелания, и я не смог им отказать. До Олимпиады осталось мало времени, и на этот период я согласился их поддержать, а после Игр заново сесть и поговорить, насколько я им нужен или не нужен". Гаджи Гаджиев
25 января Илья Ильин заявил о желании возглавить Федерацию тяжелой атлетики и 9 марта выдвинул себя на пост главы Федерации тяжелой атлетики.