Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Илья Ильин поделился радостной новостью

Илья Ильин поделился радостной новостью Фото: Instagram/ilyailyinforever
Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин рассказал подписчикам на странице в Instagram о поездке в Экибастуз, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По его словам, в этом городе он побывал впервые.

"Я провел там приятную беседу с учащимися местной детской юношеской спортивной школы, рассказал о своей истории жизни, как стать чемпионом. А еще в этой школе открыли зал по тяжелой атлетике, чему я очень рад! Зал назвали моим именем – зал имени И. Ильина", – отметил именитый спортсмен.

Также Ильин уточнил, что всегда рад таким поездкам, встречам с детьми, возможности поделиться своим опытом с молодым поколением.

"Считаю это частью своей миссии – давать детям пример того, как быть чемпионом или просто хорошим гражданином своей страны".Илья Ильин

Ранее знаменитый штангист рассказал о том, что его супруга Татьяна серьезно заболела.

Читайте также

Никита Чирюкин завоевал для Казахстана бронзовую медаль Азиады
Никита Чирюкин завоевал для Казахстана бронзовую медаль Азиады
Анастасия Московчук
Ильин Илья Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Казахстанец получил новый iPhone из рук главы Apple
Казахстанец купил в Америке новый iPhone и случайно встретился с главой Apple
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления