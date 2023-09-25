Илья Ильин поделился радостной новостью

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин рассказал подписчикам на странице в Instagram о поездке в Экибастуз, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По его словам, в этом городе он побывал впервые.

"Я провел там приятную беседу с учащимися местной детской юношеской спортивной школы, рассказал о своей истории жизни, как стать чемпионом. А еще в этой школе открыли зал по тяжелой атлетике, чему я очень рад! Зал назвали моим именем – зал имени И. Ильина", – отметил именитый спортсмен.

Также Ильин уточнил, что всегда рад таким поездкам, встречам с детьми, возможности поделиться своим опытом с молодым поколением.

"Считаю это частью своей миссии – давать детям пример того, как быть чемпионом или просто хорошим гражданином своей страны". Илья Ильин

Ранее знаменитый штангист рассказал о том, что его супруга Татьяна серьезно заболела.