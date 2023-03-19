О нарушениях на избирательных участках Алматы рассказали наблюдатели

Руководитель школы наблюдателей Александр Братенков заявил, что в Алматы не выявлено системных нарушений, однако некоторых доверенных лиц пришлось удалять с избирательных участков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, некоторые доверенные лица занимались скрытой агитацией. Из-за чего отдельных граждан на основании актов и решений участковых избирательных комиссий пришлось удалять с избирательных участков.

"Были нарушения со стороны отдельных избирателей. Был факт, когда житель Караганды по открепительному документу настаивал на том, чтобы участвовать в выборах депутатов маслихата. Дело даже дошло до конфликта с приглашением полиции и наведения порядка на избирательном участке". Александр Братенков

Также были факты, когда отдельные политические партии и кандидаты занимались агитацией вблизи избирательных участков.

"Я бы хотел привлечь внимание к тому, что уровень правовой культуры и грамотности среди населения города не настолько хорош, чтобы в перспективе смотреть с оптимизмом на последующие электоральные процессы. Все-таки, если мы хотим строить правовое государство, мы должны систематически повышать уровень правовой культуры. Повышать уровень правовых знаний, образованности. Потому что участие в избирательном процессе некомпетентных и неквалифицированных наблюдателей и доверенных лиц чревато тяжелыми последствиям", – отметил он.

По состоянию на 20:10 в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов приняли участие 54,09% от общего количества избирателей.