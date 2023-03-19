Выборы в Мажилис и маслихаты завершены в 15 регионах Казахстана: проголосовали 54,09%
По состоянию на 20:10 в выборах приняли участие 54,09% от общего количества избирателей, 6 509 695 человек.
В выборах могли участвовать 12 035 004 гражданина РК.
Согласно данным, представленным комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы, по состоянию на 20:10 приняли участие:
- по Абайской области – 57,02%
- по Акмолинской области – 60,01%
- по Актюбинской области – 57,45%
- по Алматинской области – 60,03%
- по Атырауской области – 50,22%
- по Западно-Казахстанской области – 59,01%
- по Жамбылской области – 65,21%
- по Жетысуской области – 55,32%
- по Карагандинской области – 59,48%
- по Костанайской области – 65,10%
- по Кызылординской области – 66,46%
- по Мангистауской области – 54,08%
- по Павлодарской области – 58,68%
- по Северо-Казахстанской области – 65,25%
- по Туркестанской области – 53,01%
- по Улытауской области – 58,99%
- по Восточно-Казахстанской области – 64,15%
- по г. Астана – 42,91%
- по г. Алматы – 25,82%
- по г. Шымкент – 45,46%
В связи с разницей часового пояса голосование в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях завершится в 21:00 по астанинскому времени.
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане 19 марта в 7:00. Всего по стране работали 10 146 участков.
По данным ЦИК, порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом. Также за рубежом завершили работу 11 избирательных участков. Работу продолжают 66 участков.