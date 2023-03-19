Выборы в Мажилис и маслихаты завершены в 15 регионах Казахстана: проголосовали 54,09%

В 15 регионах Казахстана завершились выборы в Мажилис и маслихаты. По данным ЦИК, всего по стране проголосовало 6 509 695 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 20:10 в выборах приняли участие 54,09% от общего количества избирателей, 6 509 695 человек.

В выборах могли участвовать 12 035 004 гражданина РК.

Согласно данным, представленным комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы, по состоянию на 20:10 приняли участие:

по Абайской области – 57,02% по Акмолинской области – 60,01% по Актюбинской области – 57,45% по Алматинской области – 60,03% по Атырауской области – 50,22% по Западно-Казахстанской области – 59,01% по Жамбылской области – 65,21% по Жетысуской области – 55,32% по Карагандинской области – 59,48% по Костанайской области – 65,10% по Кызылординской области – 66,46% по Мангистауской области – 54,08% по Павлодарской области – 58,68% по Северо-Казахстанской области – 65,25% по Туркестанской области – 53,01% по Улытауской области – 58,99% по Восточно-Казахстанской области – 64,15% по г. Астана – 42,91% по г. Алматы – 25,82% по г. Шымкент – 45,46%

В связи с разницей часового пояса голосование в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях завершится в 21:00 по астанинскому времени.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане 19 марта в 7:00. Всего по стране работали 10 146 участков.



По данным ЦИК, порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом. Также за рубежом завершили работу 11 избирательных участков. Работу продолжают 66 участков.