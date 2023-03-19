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Выборы в Мажилис и маслихаты завершены в 15 регионах Казахстана: проголосовали 54,09%

Выборы в мажилис и маслихаты завершены в 15 регионах Казахстана: проголосовали % Фото: Zakon.kz
В 15 регионах Казахстана завершились выборы в Мажилис и маслихаты. По данным ЦИК, всего по стране проголосовало 6 509 695 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 20:10 в выборах приняли участие 54,09% от общего количества избирателей, 6 509 695 человек. 

В выборах могли участвовать 12 035 004 гражданина РК.

Согласно данным, представленным комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы, по состоянию на 20:10 приняли участие:

  1. по Абайской области – 57,02%
  2. по Акмолинской области – 60,01%
  3. по Актюбинской области – 57,45%
  4. по Алматинской области – 60,03%
  5. по Атырауской области – 50,22%
  6. по Западно-Казахстанской области – 59,01%
  7. по Жамбылской области – 65,21%
  8. по Жетысуской области – 55,32%
  9. по Карагандинской области – 59,48%
  10. по Костанайской области – 65,10%
  11. по Кызылординской области – 66,46%
  12. по Мангистауской области – 54,08%
  13. по Павлодарской области – 58,68%
  14. по Северо-Казахстанской области – 65,25%
  15. по Туркестанской области – 53,01%
  16. по Улытауской области – 58,99%
  17. по Восточно-Казахстанской области – 64,15%
  18. по г. Астана – 42,91%
  19. по г. Алматы – 25,82%
  20. по г. Шымкент – 45,46%

В связи с разницей часового пояса голосование в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях завершится в 21:00 по астанинскому времени.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане 19 марта в 7:00. Всего по стране работали 10 146 участков. 

По данным ЦИК, порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом. Также за рубежом завершили работу 11 избирательных участков. Работу продолжают 66 участков.

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