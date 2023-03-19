Низкую явку избирателей в Алматы попытался объяснить эксперт

Руководитель школы наблюдателей Александр Братенков поделился мнением о том, почему в Алматы вновь зафиксирована самая низкая явка избирателей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Центральной избирательной комиссии, в Алматы проголосовали на выборах всего 25,82% избирателей.

"Это определенный феномен, что город находится в переделах 30% последние 10 лет. Были хорошие прогнозы и 40%, и 60%. Но то, что мы имеем в наличии, заставляет нас задуматься, причем каждого алматинца. Если мы заинтересованы в сильной власти, авторитетной власти, то мы должны ее формировать", – сказал Александр Братенков на брифинге в РСК.

Он подчеркнул, что даже смешанная избирательная система не способствовала активности среди горожан.

"Жители видели реальных кандидатов в маслихат, а это законодательный орган. 21 депутат попадет по прямому волеизъявлению жителей в маслихат. Это же хороший стимул для каждого из нас. Но в этом случае, наверное, сыграли роль наша ментальность и недоверие, с одной стороны, а с другой стороны, общий уровень политической культуры алматинцев, который гораздо выше других регионов", – объяснил он.

Ранее Александр Братенков заявил, что в Алматы не выявлено системных нарушений, однако некоторых доверенных лиц пришлось удалять с избирательных участков.