Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Низкую явку избирателей в Алматы попытался объяснить эксперт

голосование Фото: freepik.com
Руководитель школы наблюдателей Александр Братенков поделился мнением о том, почему в Алматы вновь зафиксирована самая низкая явка избирателей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Центральной избирательной комиссии, в Алматы проголосовали на выборах всего 25,82% избирателей.

"Это определенный феномен, что город находится в переделах 30% последние 10 лет. Были хорошие прогнозы и 40%, и 60%. Но то, что мы имеем в наличии, заставляет нас задуматься, причем каждого алматинца. Если мы заинтересованы в сильной власти, авторитетной власти, то мы должны ее формировать", – сказал Александр Братенков на брифинге в РСК.

Он подчеркнул, что даже смешанная избирательная система не способствовала активности среди горожан. 

"Жители видели реальных кандидатов в маслихат, а это законодательный орган. 21 депутат попадет по прямому волеизъявлению жителей в маслихат. Это же хороший стимул для каждого из нас. Но в этом случае, наверное, сыграли роль наша ментальность и недоверие, с одной стороны, а с другой стороны, общий уровень политической культуры алматинцев, который гораздо выше других регионов", – объяснил он.

Ранее Александр Братенков заявил, что в Алматы не выявлено системных нарушений, однако некоторых доверенных лиц пришлось удалять с избирательных участков.

Читайте также

О нарушениях на избирательных участках Алматы рассказали наблюдатели

Явка на выборах в Казахстане на 16:10 составила 51,98%

Отсутствие шторок в кабинках на некоторых участках в Алматы объяснили в ТИК

Тамила Языкова
Выборы в Мажилис Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака будет везти 19 марта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака повезет 19 марта
Правительство Казахстана подало в отставку
Правительство Казахстана подаст в отставку
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления