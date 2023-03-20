Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А представил результаты еxit-poll

В Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В ходе телемарафона Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А озвучил итоги мониторинга, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Так, свои данные на площадке телемарафона от телеканала КТК озвучил Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А .



Согласно данным, голоса избирателей расположились следующим образом:

за партию Amanat проголосовали 54,42% избирателей;

за партию "Ауыл" – 10,21% избирателей;

за партию Respublica – 8,79% избирателей;

за партию "Ак жол" – 8,21% избирателей;

за НПК – 6,89% избирателей;

за партию ОСДП – 4,91% избирателей;

за партию "Байтак" – 2,17% избирателей.

"Против всех" проголосовали 4,40%.

Всего явка избирателей по Казахстану составила 55,58%.

Всего в выборах могли участвовать 12 035 578 граждан Казахстана.

За пределами Казахстана продолжают работать 44 избирательных участка. Порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане 19 марта в 7:00.

Казахстанцы избирали 98 депутатов Мажилиса, из них 69 – по партийным спискам, 29 – по одномандатным округам.

На выборы в Мажилис были допущены семь политических партий:

Партия Amanat (90 кандидатов).

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (НДПП "Ауыл") (25 кандидатов).

Партия Respublica (23 кандидата).

Народная партия Казахстана (НПК) (52 кандидата).

Казахстанская партия зеленых "Байтак" (18 кандидатов).

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (ДПК "Ак жол") (54 кандидата).

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) (19 кандидатов).

В маслихаты по 118 партийным спискам – 1447 кандидатов на 334 места.

По одномандатным территориальным округам – 10 288 кандидатов. Они боролись за 3081 мандат, средняя конкуренция – более трех претендентов на один мандат.

Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрировался 12 451 кандидат.

О нарушениях на избирательных участках Алматы рассказали наблюдатели. По словам одного наблюдателя, некоторые доверенные лица занимались скрытой агитацией.

В МВД рассказали о происшествиях в день выборов. Всего с избирательных участков выведены 32 человека.