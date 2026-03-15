ИКСИ "Социс-А" объявил результаты экзитпола на референдуме по принятию новой Конституции РК
Частный фонд "Институт комплексных социальных исследований – Астана "Социс-А" провел экзитпол по заказу Zakon.kz.
15 марта 2026 года, в день проведения республиканского референдума по принятию новой Конституции, специалисты "Социс-А" провели предварительный подсчет результатов волеизъявления граждан по методике "exit poll" на выходе из 200 участков для голосования.
У них спрашивали о том, как они ответили на поставленный в рамках референдума вопрос: "Скажите, вы проголосовали за или против принятия новой Конституции страны?"
Результаты исследования следующие:
- Заявили о том, что проголосовали "за" принятие новой Конституции 87,4% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании.
- Явка на участки зафиксирована на уровне 73,8%.
Социологическая погрешность данных составляет ± 1,5%.
Читайте также
