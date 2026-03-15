Политика

ИКСИ "Социс-А" объявил результаты экзитпола на референдуме по принятию новой Конституции РК

референдум, результаты экзитпола, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 00:10 Фото: Zakon.kz
Частный фонд "Институт комплексных социальных исследований – Астана "Социс-А" провел экзитпол по заказу Zakon.kz.

15 марта 2026 года, в день проведения республиканского референдума по принятию новой Конституции, специалисты "Социс-А" провели предварительный подсчет результатов волеизъявления граждан по методике "exit poll" на выходе из 200 участков для голосования.

У них спрашивали о том, как они ответили на поставленный в рамках референдума вопрос: "Скажите, вы проголосовали за или против принятия новой Конституции страны?"

Результаты исследования следующие:

  • Заявили о том, что проголосовали "за" принятие новой Конституции 87,4% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании.
  • Явка на участки зафиксирована на уровне 73,8%.

Социологическая погрешность данных составляет ± 1,5%.

