ИКСИ "Социс-А" объявил результаты экзитпола на референдуме по принятию новой Конституции РК

Частный фонд "Институт комплексных социальных исследований – Астана "Социс-А" провел экзитпол по заказу Zakon.kz.

15 марта 2026 года, в день проведения республиканского референдума по принятию новой Конституции, специалисты "Социс-А" провели предварительный подсчет результатов волеизъявления граждан по методике "exit poll" на выходе из 200 участков для голосования.

У них спрашивали о том, как они ответили на поставленный в рамках референдума вопрос: "Скажите, вы проголосовали за или против принятия новой Конституции страны?"

Результаты исследования следующие:

Заявили о том, что проголосовали "за" принятие новой Конституции 87,4% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании.

Явка на участки зафиксирована на уровне 73,8%.

Социологическая погрешность данных составляет ± 1,5%.