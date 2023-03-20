Сколько люди во всем мире тратят времени на улучшение внешности, выяснили ученые

Социологи Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) выяснили, что в среднем люди во всем мире тратят одну шестую часть жизни на улучшение своей внешности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты провели крупнейшее в истории кросс-культурное исследование, в котором приняли участие более 93 тыс. человек из 93 стран. Результаты были опубликованы в в журнале Evolution and Human Behavior.

Согласно опросу, и мужчины, и женщины тратят в среднем около 4 часов в день на поведение, призванное повысить их физическую привлекательность. То есть это время они тратят на нанесение макияжа, уход за волосами, выбор одежды, гигиену, физические упражнения или соблюдение определенной диеты.



Выяснилось, что пожилые люди тратят на заботу о внешности примерно столько же времени, сколько и молодые. Люди в начале романтических отношениях, как правило, тратят больше времени на улучшение своей внешности по сравнению с теми, кто состоит в браке или встречается дольше.

Как уточняется, женщины из стран с ярко выраженным гендерным неравенством, как правило, тратят больше времени и усилий на улучшение внешности, чем женщины из стран с большим равенством полов.

Активные пользователи социальных сетей, особенно те, кто беспокоится, когда их фотографии получают меньше лайков, тратили больше времени на заботу о внешности, говорится в результатах исследования.

По мнению ряда ученых, склонность человека к улучшению внешнего вида может быть связана с процессом эволюции. Как и приматы, люди ассоциируют внешность с состоянием здоровья и шансами получить хорошее потомство. Из-за этой гипотезы считается, что женщины, особенно молодые и незамужние, сильнее заинтересованы в работе над внешностью. Однако социологи считают, что результаты их исследования практически полностью опровергли эту гипотезу.

По другой версии, предполагается, что люди в странах с высокой распространенностью опасных инфекций (лейшманиоза, трипаносомоза, малярии и проказы) могут тратить больше времени на уход за собой, чтобы их не приняли за больных. Эта гипотеза подтвердилась лишь частично: люди с серьезными патогенными заболеваниями в анамнезе, тратили чуть больше времени на улучшение своей внешности, чтобы замаскировать следы болезни.

Ранее ученые из Эксетерского университета доказали, что красивые восходы и закаты улучшают психику людей.