Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Иномарка загорелась после столкновения с УАЗом на трассе под Атырау

Иномарка загорелась после столкновения с УАЗом на трассе под Атырау Фото: Zakon.kz
УАЗ и Toyota Ipsum столкнулись на трассе Атырауской области. От столкновения иномарка загорелась, два человека погибли, сообщает Zakon.kz.

На 83-м км трассы Индер - Карабау - Миялы - Сагиз вечером 18 марта произошла авария. Как сообщает издание "АкЖайык", за рулем Toyota Ipsum был 21-летний мужчина, УАЗом управлял водитель 59 лет.

От столкновения иномарка загорелась. На месте скончался водитель УАЗа и пассажир Toyota. Еще один пассажир автомобиля госпитализирован в ближайшую районную больницу.

В полиции Атырауской области начали расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 4 статьи 345 УК РК).

Накануне в Алматы произошли сразу два смертельных ДТП. В обоих случаях в авариях погибли пешеходы.

Читайте также

В Алматы Toyota Camry слетела с моста

Два смертельных ДТП произошли в Алматы

В Алматы два человека пострадали в результате лобового столкновения автомобилей

Мария Мельникова
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака будет везти 19 марта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака повезет 19 марта
обида, гороскоп
Топ-5 самых обидчивых знаков зодиака
Правительство Казахстана подало в отставку
Правительство Казахстана подаст в отставку
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления