Иномарка загорелась после столкновения с УАЗом на трассе под Атырау

УАЗ и Toyota Ipsum столкнулись на трассе Атырауской области. От столкновения иномарка загорелась, два человека погибли, сообщает Zakon.kz.

На 83-м км трассы Индер - Карабау - Миялы - Сагиз вечером 18 марта произошла авария. Как сообщает издание "АкЖайык", за рулем Toyota Ipsum был 21-летний мужчина, УАЗом управлял водитель 59 лет.

От столкновения иномарка загорелась. На месте скончался водитель УАЗа и пассажир Toyota. Еще один пассажир автомобиля госпитализирован в ближайшую районную больницу.

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В полиции Атырауской области начали расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 4 статьи 345 УК РК).

Накануне в Алматы произошли сразу два смертельных ДТП. В обоих случаях в авариях погибли пешеходы.