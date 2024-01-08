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Три человека погибли в ДТП на трассе Уральск – Атырау

Три человека погибли в ДТП на трассе Уральск – Атырау Фото: Zakon.kz
Столкновение автомобилей Chevrolet Nexia и Toyota Ipsum произошло 7 января на трассе Уральск – Атырау. Погибли три человека, еще восемь – получили травмы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, в результате лобового столкновения скончались оба водителя и один пассажир. Восемь пострадавших доставили в больницу, пишет "Мой Город". 

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

Накануне, 6 января, в Уральске произошло ДТП с участием трех машин. Инцидент случился на окружном шоссе возле АЗС "Октан". В результате аварии один человек скончался по дороге в больницу, еще пятеро получили травмы.

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