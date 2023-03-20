Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы

Подземные толчки случились в 591 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, колебания произошли19 марта 2023 в 23 часа 07 минут по времени Астаны. На территории Алматы толчки не ощущались.

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.3.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Накануне землетрясение произошло в 598 км на юго-запад от Алматы, на границе Таджикистана и Китая.