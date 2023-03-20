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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы Фото: Zakon.kz
Подземные толчки случились в 591 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, колебания произошли19 марта 2023 в 23 часа 07 минут по времени Астаны. На территории Алматы толчки не ощущались.

  • Энергетический класс землетрясения 10.0.
  • Магнитуда MPV 4.3.
  • Глубина 15 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Накануне землетрясение произошло в 598 км на юго-запад от Алматы, на границе Таджикистана и Китая.

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