Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы
Фото: Zakon.kz
Подземные толчки случились в 591 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz.
По данным сейсмологов, колебания произошли19 марта 2023 в 23 часа 07 минут по времени Астаны. На территории Алматы толчки не ощущались.
- Энергетический класс землетрясения 10.0.
- Магнитуда MPV 4.3.
- Глубина 15 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Накануне землетрясение произошло в 598 км на юго-запад от Алматы, на границе Таджикистана и Китая.
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