Землетрясение произошло почти в 600 км от Алматы

Фото: pixabay

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Китая и Таджикистана в 598 км на юго-запад от Алматы. сообщает Zakon.kz

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