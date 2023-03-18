Землетрясение произошло почти в 600 км от Алматы
Фото: pixabay
Сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Китая и Таджикистана в 598 км на юго-запад от Алматы. сообщает Zakon.kz
По информации специалистов СОМЭ, землетрясение произошло 18 марта в 00:19 по времени Алматы.
- Энергетический класс землетрясения 10.7.
- Магнитуда MPV 4.6.
- Координаты эпицентра 38.12° с.ш. 74.58° в.д. Глубина 20 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане, в 174 км на юг от Алматы.
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