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Тонну баурсаков раздали на избирательных участках Усть-Каменогорска

Тонну баурсаков раздали на избирательных участках Усть-Каменогорска Фото: wikipedia.org
Жителей Усть-Каменогорска угощали баурсаками в день выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней на избирательных участках города, сообщает Zakon.kz.

Пришедших голосовать устькаменогорцев угощали традиционным казахским блюдом. Баурсаки ждали избирателей на 112 участках города, пишет местное издание Yk.kz.

"Великолепная идея, ведь для нас баурсаки - это символ солнца, счастья и обязательный атрибут праздничного стола. Очень рада, что мы придерживаемся наших традиций даже в такой знаменательный для всей страны день", — поделилась впечатлениями местная жительница Альфия.

19 марта в Казахстане прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Эти выборы отличаются тем, что в один день будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, при этом одновременно используется две системы – пропорциональная (по партийным спискам) и мажоритарная (по одномандатным избирательным округам). Ранее в истории Казахстана уже проводились выборы по смешанной системе в Мажилис Парламента.

В Абайской области на голосование пришел знаменитый сказочный персонаж Кыдыр-ата. Он  проголосовал на избирательном участке в  и обратился ко всем казахстанцам.

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