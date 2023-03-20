Тонну баурсаков раздали на избирательных участках Усть-Каменогорска
Пришедших голосовать устькаменогорцев угощали традиционным казахским блюдом. Баурсаки ждали избирателей на 112 участках города, пишет местное издание Yk.kz.
"Великолепная идея, ведь для нас баурсаки - это символ солнца, счастья и обязательный атрибут праздничного стола. Очень рада, что мы придерживаемся наших традиций даже в такой знаменательный для всей страны день", — поделилась впечатлениями местная жительница Альфия.
19 марта в Казахстане прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Эти выборы отличаются тем, что в один день будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, при этом одновременно используется две системы – пропорциональная (по партийным спискам) и мажоритарная (по одномандатным избирательным округам). Ранее в истории Казахстана уже проводились выборы по смешанной системе в Мажилис Парламента.
В Абайской области на голосование пришел знаменитый сказочный персонаж Кыдыр-ата. Он проголосовал на избирательном
участке в и обратился ко всем казахстанцам.