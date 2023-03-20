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Последний избирательный участок для казахстанцев за рубежом завершил работу

Последний избирательный участок для казахстанцев за рубежом завершил работу Фото: пресс-служба МИД РК
В Сан-Франциско закрылся последний избирательный участок для казахстанцев. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Явка избирателей составила 74%", — говорится в сообщении ведомства.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане 19 марта в 07:00.

По предварительным данным, явка по областям и городам республиканского значения составила 54,19%, 6 521 860 человек.

Казахстанцы избирали 98 депутатов Мажилиса, из них 69 – по партийным спискам, 29 – по одномандатным округам.

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