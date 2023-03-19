Опубликованы предварительные данные о явке на выборы в Мажилис и маслихаты
По предварительным данным заместителя председателя ЦИК Константина Петрова, по состоянию на 22:10 времени столицы, предварительная явка по областям и городам республиканского значения составила 54,19%, 6 521 860 человек.
Из них:
- по Абайской области – 57,02%
- по Акмолинской области – 60,01%
- по Актюбинской области – 58,00%
- по Алматинской области – 60,03%
- по Атырауской области – 51,23%
- по Западно-Казахстанской области – 59,20%
- по Жамбылской области – 65,21%
- по Жетысуской области – 55,32%
- по Карагандинской области – 59,48%
- по Костанайской области – 65,10%
- по Кызылординской области – 67,21%
- по Мангистауской области – 54,10%
- по Павлодарской области – 58,68%
- по Северо-Казахстанской области – 65,25%
- по Туркестанской области – 53,01%
- по Улытауской области – 58,99%
- по Восточно-Казахстанской области – 64,15%
- по г. Астана – 42,91%
- по г. Алматы – 25,82%
- по г. Шымкент – 45,46%
Всего в выборах могли участвовать 12 035 578 граждан Казахстана.
За пределами Казахстана продолжают работать 44 избирательных участка. Порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом.
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане 19 марта в 7:00.
Казахстанцы избирали 98 депутатов Мажилиса, из них 69 – по партийным спискам, 29 – по одномандатным округам.
На выборы в Мажилис были допущены семь политических партий:
- Партия Amanat (90 кандидатов).
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (НДПП "Ауыл") (25 кандидатов).
- Партия Respublica (23 кандидата).
- Народная партия Казахстана (НПК) (52 кандидата).
- Казахстанская партия зеленых "Байтак" (18 кандидатов).
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (ДПК "Ак жол") (54 кандидата).
- Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) (19 кандидатов).
В маслихаты по 118 партийным спискам – 1447 кандидатов на 334 места.
По одномандатным территориальным округам – 10 288 кандидатов. Они боролись за 3081 мандат, средняя конкуренция – более трех претендентов на один мандат.
Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрировались 12 451 кандидат.
О нарушениях на избирательных участках Алматы рассказали наблюдатели. По словам одного наблюдателя, некоторые доверенные лица занимались скрытой агитацией.
В МВД рассказали о происшествиях в день выборов. Всего с избирательных участков выведены 32 человека.
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