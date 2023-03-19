Опубликованы предварительные данные о явке на выборы в Мажилис и маслихаты

Центральная избирательная комиссия поделилась предварительными данными о явке граждан на выборы в Мажилис и маслихаты Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным заместителя председателя ЦИК Константина Петрова, по состоянию на 22:10 времени столицы, предварительная явка по областям и городам республиканского значения составила 54,19%, 6 521 860 человек.

Из них:

по Абайской области – 57,02% по Акмолинской области – 60,01% по Актюбинской области – 58,00% по Алматинской области – 60,03% по Атырауской области – 51,23% по Западно-Казахстанской области – 59,20% по Жамбылской области – 65,21% по Жетысуской области – 55,32% по Карагандинской области – 59,48% по Костанайской области – 65,10% по Кызылординской области – 67,21% по Мангистауской области – 54,10% по Павлодарской области – 58,68% по Северо-Казахстанской области – 65,25% по Туркестанской области – 53,01% по Улытауской области – 58,99% по Восточно-Казахстанской области – 64,15% по г. Астана – 42,91% по г. Алматы – 25,82% по г. Шымкент – 45,46%

Всего в выборах могли участвовать 12 035 578 граждан Казахстана.

За пределами Казахстана продолжают работать 44 избирательных участка. Порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане 19 марта в 7:00.

Казахстанцы избирали 98 депутатов Мажилиса, из них 69 – по партийным спискам, 29 – по одномандатным округам.



На выборы в Мажилис были допущены семь политических партий:

Партия Amanat (90 кандидатов). Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (НДПП "Ауыл") (25 кандидатов). Партия Respublica (23 кандидата). Народная партия Казахстана (НПК) (52 кандидата). Казахстанская партия зеленых "Байтак" (18 кандидатов). Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (ДПК "Ак жол") (54 кандидата). Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) (19 кандидатов).

В маслихаты по 118 партийным спискам – 1447 кандидатов на 334 места.

По одномандатным территориальным округам – 10 288 кандидатов. Они боролись за 3081 мандат, средняя конкуренция – более трех претендентов на один мандат.

Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрировались 12 451 кандидат.

О нарушениях на избирательных участках Алматы рассказали наблюдатели. По словам одного наблюдателя, некоторые доверенные лица занимались скрытой агитацией.

В МВД рассказали о происшествиях в день выборов. Всего с избирательных участков выведены 32 человека.

