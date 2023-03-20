В Мажилис прошли шесть партий
- Партия Amanat (53,33%).
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26 %).
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (8,87%).
- Народная партия Казахстана (6,93%).
- Партия Respublica (8,33%).
- Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).
А вот партия зеленых "Байтак" не прошла. Она набрала минимальное число голосов (2,51%).
Лидер партии "Байтак" Азаматхан Амиртаев 19 марта сделал заявление после обнародования итогов экзитпола.
"По результатам Exit poll наша партия не прошла в Парламент. Но партия "Байтак" будет продолжать работать по предложенной программе своими силами", – написал в Facebook Азаматхан Амиртаев.
Он также пожелал новому составу Парламента работать на благо страны.
Против всех проголосовали 3,65% казахстанцев.
Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись в Казахстане 19 марта. Проголосовали 6 521 860 казахстанцев. По предварительным данным ЦИК, на 22:00 по времени Астаны явка избирателей составила 54,19%.
На выборы в Мажилис были допущены семь политических партий:
- Партия Amanat (90 кандидатов).
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (НДПП "Ауыл") (25 кандидатов).
- Партия Respublica (23 кандидата).
- Народная партия Казахстана (НПК) (52 кандидата).
- Казахстанская партия зеленых "Байтак" (18 кандидатов).
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (ДПК "Ак жол") (54 кандидата).
- Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) (19 кандидатов).
В маслихаты по 118 партийным спискам – 1447 кандидатов на 334 места.
По одномандатным территориальным округам – 10 288 кандидатов. Они боролись за 3081 мандат, средняя конкуренция – более трех претендентов на один мандат.
Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрировались 12 451 кандидат.