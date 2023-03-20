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В Мажилис прошли шесть партий

В Мажилис прошли шесть партий Фото: МИД РК
По предварительным данным опросов exit-pol, в Мажилис прошли шесть партий, сообщает Zakon.kz.
  • Партия Amanat (53,33%).
  • Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26 %).
  • Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (8,87%).
  • Народная партия Казахстана  (6,93%).
  • Партия Respublica (8,33%).
  • Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).

А вот партия зеленых "Байтак" не прошла. Она набрала минимальное число голосов (2,51%). 

Лидер партии "Байтак" Азаматхан Амиртаев 19 марта сделал заявление после обнародования итогов экзитпола. 

"По результатам Exit poll наша партия не прошла в Парламент. Но партия "Байтак" будет продолжать работать по предложенной программе своими силами", – написал в Facebook Азаматхан Амиртаев.

Он также пожелал новому составу Парламента работать на благо страны.

Против всех проголосовали 3,65% казахстанцев. 

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись в Казахстане 19 марта. Проголосовали 6 521 860 казахстанцев. По предварительным данным ЦИК, на 22:00 по времени Астаны явка избирателей составила 54,19%. 

На выборы в Мажилис были допущены семь политических партий:

  • Партия Amanat (90 кандидатов).
  • Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (НДПП "Ауыл") (25 кандидатов).
  • Партия Respublica (23 кандидата).
  • Народная партия Казахстана (НПК) (52 кандидата).
  • Казахстанская партия зеленых "Байтак" (18 кандидатов).
  • Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (ДПК "Ак жол") (54 кандидата).
  • Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) (19 кандидатов).

В маслихаты по 118 партийным спискам – 1447 кандидатов на 334 места.

По одномандатным территориальным округам – 10 288 кандидатов. Они боролись за 3081 мандат, средняя конкуренция – более трех претендентов на один мандат.

Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрировались 12 451 кандидат.

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