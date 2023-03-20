По предварительным данным опросов exit-pol, в Мажилис прошли шесть партий, сообщает Zakon.kz.

Партия Amanat (53,33%).



Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26 %).

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (8,87%).

Народная партия Казахстана (6,93%).

Партия Respublica (8,33%).

Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).

А вот партия зеленых "Байтак" не прошла. Она набрала минимальное число голосов (2,51%).

Лидер партии "Байтак" Азаматхан Амиртаев 19 марта сделал заявление после обнародования итогов экзитпола.

"По результатам Exit poll наша партия не прошла в Парламент. Но партия "Байтак" будет продолжать работать по предложенной программе своими силами", – написал в Facebook Азаматхан Амиртаев.

Он также пожелал новому составу Парламента работать на благо страны.

Против всех проголосовали 3,65% казахстанцев.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись в Казахстане 19 марта. Проголосовали 6 521 860 казахстанцев. По предварительным данным ЦИК, на 22:00 по времени Астаны явка избирателей составила 54,19%.

На выборы в Мажилис были допущены семь политических партий:

Партия Amanat (90 кандидатов).

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (НДПП "Ауыл") (25 кандидатов).

Партия Respublica (23 кандидата).

Народная партия Казахстана (НПК) (52 кандидата).

Казахстанская партия зеленых "Байтак" (18 кандидатов).

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (ДПК "Ак жол") (54 кандидата).

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) (19 кандидатов).

В маслихаты по 118 партийным спискам – 1447 кандидатов на 334 места.

По одномандатным территориальным округам – 10 288 кандидатов. Они боролись за 3081 мандат, средняя конкуренция – более трех претендентов на один мандат.

Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрировались 12 451 кандидат.