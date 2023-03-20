Токаев поздравил Рыбакину
Фото: Instagram/tokayev_online
20 марта Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает Zakon.kz.
Президент обратился к спортсменке на странице в Instagram.
"Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе! Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения".Касым-Жомарт Токаев
В заключении он добавил: "Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!"
В ночь на 20 марта Елена Рыбакина обыграла соперницу Арину Соболенко. Победа принесла Рыбакиной первенство в турнире и титул 7 ракетки мира. Это самая высокая позиция, которую занимала 23-летняя спортсменка за всю карьеру.
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