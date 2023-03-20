В Казахстане проведут экстренную вакцинацию от кори при необходимости

Главный государственный санитарный врач подписал постановление от 14 марта 2023 года "Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает проведение экстренной вакцинации контактных лиц до 30 лет не позднее 72 часов с момента последнего контакта с больным корью после получения информированного согласия, включая иностранных граждан.

Кроме того, предусмотрено:

ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 21 суток, с момента выявления последнего случая заболевания;

проведение анализа привитости лиц до 30 лет против кори по региону, обратив особое внимание на территории с низким охватом вакцинацией, с труднодоступными группами населения и повышенным числом мигрантов, незарегистрированными лицами, при выявлении среди граждан РК лиц, не привитых и без данных о привитости против кори, принять меры по их однократной иммунизации после получения информированного согласия.

организация вакцинации медицинских работников до 55 лет, ранее не привитых против кори, после получения информированного согласия;

усиление информационно-разъяснительной работы среди населения по профилактике вакциноуправляемых инфекций и последствий отказов от иммунизации.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

13 марта главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала об осложнении эпидемиологической ситуации по кори. По ее словам, в Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь. Из них в семи регионах лабораторно подтверждено 20, в том числе 65% заболевших, то есть 13 случаев, зарегистрированы с начала марта.