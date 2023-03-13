Заболеваемость корью растет в Казахстане: медики бьют тревогу

На заседании Центризбиркома вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала об осложнении эпидемиологической ситуации по кори, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Айжан Есмагамбетовой, в настоящее время помимо гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.

"В Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь. Из них в семи регионах лабораторно подтверждено – 20, в том числе 65% заболевших, то есть 13 случаев, зарегистрированы с начала марта". Айжан Есмагамбетова

По данным ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сейчас существует угроза распространения кори в различных регионах мира, поскольку COVID-19 привел к снижению охвата вакцинацией и ослаблению эпидемического надзора за этой болезнью.

"За 2021 год в мире всего было зарегистрировано 9 млн случаев заболевания корью и 128 тысяч случаев смерти. За 2022 год в мире было зарегистрировано 155,5 тысяч случаев кори. В текущем году осложнение эпидситуации по кори отмечается также в странах ближнего зарубежья – Украина, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. При этом корь характеризуется высокой контагиозностью, передается воздушно-капельным путем и соответственно представляет 100% опасность для не вакцинированных лиц". Айжан Есмагамбетова

Она отметила, что новый формат выборов с элементами мажоритарной системы предполагает одновременное нахождение на избирательном участке от восьми и более человек из числа членов избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц.



В связи с этим медики рекомендуют придерживаться определенных правил во избежание заболеваемости корью, коронавирусом, ОРВИ и гриппом на избирательных участках. В частности, помещения должны регулярно проветриваться, следует не допускать скопления людей с учетом заполняемости помещения из расчета не менее четырех кв метров на человека, также необходимо проводить влажную уборку.



В целом, как считает Айжан Есмагамбетова, эпидситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. В сутки регистрируется до 100 случаев COVID-19.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. Вместе с тем в семи регионах (города Алматы и Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская, СКО области) показатель R выше единицы, что связано с продолжающим распространением инфекции.

Поэтому в Минздраве напоминают, что при регистрации показателя R выше единицы рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения.

В настоящее время продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала эпидсезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 3,8 млн случаев ОРВИ и 3 234 случая гриппа. Еженедельно регистрируется в среднем 160 тысяч случаев ОРВИ. При этом следует отметить, что снижение заболеваемости в феврале не отмечается, а по сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 30%. Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации в республике рост заболеваемости ОРВИ сохраняется до апреля месяца с последующим снижением.

ВОЗ в феврале 2023 года дала прогноз по срокам завершения пандемии коронавируса.