Отстранение от учебы, отказы в госпитализации: экстренные меры ввели в Казахстане из-за кори

Главный санитарный врач Сархат Бейсенова 19 февраля 2026 года подписала постановление "О мерах по организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Казахстане", сообщает Zakon.kz.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения отметили, что в стране отмечается рост заболеваемости корью. С начала 2026 года зарегистрировано 3343 случая, из них 84,2% (2816 случаев) – среди детей до 14 лет.

"В 77,6% случаев (2594) заболели непривитые дети: по причине отказа от вакцинации – 1448, по медицинским противопоказаниям – 325, в связи с недостижением прививочного возраста – 778, по иным причинам – 43. В 11,9% случаев (398) прививочный статус заболевших неизвестен", – сообщили в ведомстве.

В связи с этим с целью стабилизации эпидемиологической ситуации принято соответствующее постановление главного санврача РК.

Документом предусмотрено расширение иммунизации против кори, краснухи и паротита:

детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней – до стабилизации ситуации;

детей 2-5 лет и 7-18 лет, не привитых по Национальному календарю профилактических прививок, – в рамках наверстывающей иммунизации;

медицинских работников и сотрудников организаций здравоохранения до 30 лет, не имеющих прививок или данных о них.

Кроме того, усилены требования к плановой госпитализации детей: "плановая госпитализация детей в стационары возможна при наличии вакцинации против кори, краснухи и эпидемического паротита, проведенной не менее 21 дня перед госпитализацией, за исключением детей с постоянными медицинскими противопоказаниями".

Также руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Алматы, Астаны, Шымкента на транспорте должны обеспечить:

проведение ежедневного эпидемиологического мониторинга за заболеваемостью корью для учета, анализа заболеваемости лиц по привитости, возрастам с нарастающим итогом и обеспечения лабораторных исследований;

эпидемиологическое расследование каждого случая кори и эпидемиологическое обследование очагов инфекции с целью установления их границ, выявления источника инфекции, контактных лиц с установлением сведений о полученных профилактических прививках против кори;

контроль за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по кори;

контроль за достижением оптимального уровня охвата детей целевых возрастов профилактическими прививками против кори, краснухи и паротита;

контроль за допуском детей в детские дошкольные учреждения с учетом соблюдения порогового уровня охвата профилактическими прививками не менее 90%;

контроль за использованием вакцин в соответствии со сроками годности и за необоснованным списанием вакцин;

контроль за соблюдением требований к организации и проведению вакцинации и холодовой цепи при хранении и транспортировке вакцин.

Руководители управлений образования областей и городов Астаны, Алматы и Шымкенты (по согласованию) должны обеспечить:

пороговый уровень охвата детей плановыми профилактическими прививками на уровне не менее 90% от общего количества детей в группе для достижения коллективного иммунитета в группах дошкольных организаций;

на объектах образования и дошкольных организаций проведение "утреннего фильтра" для недопущения воспитанников, школьников, педагогов и воспитателей с проявлениями острого респираторного заболевания/кори;

обеспечить временное отстранение непривитых детей в ДДУ и школы при регистрации случаев кори;

усиление информационно-разъяснительной работы среди родителей по вопросам иммунизации.

Постановление введено в действие после дня официального опубликования.

Ранее в Министерстве здравоохранения опровергли информацию о якобы отмене в Казахстане кампании вакцинации против кори после "неудачных инъекций".