В каких городах Казахстана самый дорогой уголь

Согласно данным аналитиков, за год уголь в Казахстане подорожал на 12,6%, сообщает Zakon.kz.

"На внутреннем рынке Казахстана по итогам февраля 2023 года каменный уголь подорожал на 12,6% по сравнению с февралем 2022 года", — говорится в отчете Energyprom.kz.

Также в исследовании сказано, в региональном разрезе рост цен на уголь сильнее всего ощутили жители Улытауской области: сразу на 66,2% за год.

В тройке антилидеров также оказались:

Актюбинская область (плюс 27,4%);

Туркестанская область (плюс 23,3%).

Стоит отметить, наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Акмолинской области: на 1,8%.

"В Западно-Казахстанской области цены остались на уровне прошлогодних", — уточнили эксперты.

22 февраля сообщалось, в Казахстане изменились правила торговли.