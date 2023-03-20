В каких городах Казахстана самый дорогой уголь
Фото: pixabay
Согласно данным аналитиков, за год уголь в Казахстане подорожал на 12,6%, сообщает Zakon.kz.
"На внутреннем рынке Казахстана по итогам февраля 2023 года каменный уголь подорожал на 12,6% по сравнению с февралем 2022 года", — говорится в отчете Energyprom.kz.
Также в исследовании сказано, в региональном разрезе рост цен на уголь сильнее всего ощутили жители Улытауской области: сразу на 66,2% за год.
В тройке антилидеров также оказались:
- Актюбинская область (плюс 27,4%);
- Туркестанская область (плюс 23,3%).
Стоит отметить, наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Акмолинской области: на 1,8%.
"В Западно-Казахстанской области цены остались на уровне прошлогодних", — уточнили эксперты.
22 февраля сообщалось, в Казахстане изменились правила торговли.
При продаже товаров в торговых сетях и торговых рынках товары отечественного производства должны размещаться в визуально и физически доступных местах (на уровне глаз).
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