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В каких городах Казахстана самый дорогой уголь

В каких городах Казахстана самый дорогой уголь Фото: pixabay
Согласно данным аналитиков, за год уголь в Казахстане подорожал на 12,6%, сообщает Zakon.kz.
"На внутреннем рынке Казахстана по итогам февраля 2023 года каменный уголь подорожал на 12,6% по сравнению с февралем 2022 года", — говорится в отчете Energyprom.kz.

Также в исследовании сказано, в региональном разрезе рост цен на уголь сильнее всего ощутили жители Улытауской области: сразу на 66,2% за год.

В тройке антилидеров также оказались:

  • Актюбинская область (плюс 27,4%);
  • Туркестанская область (плюс 23,3%).

Стоит отметить, наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Акмолинской области: на 1,8%.

"В Западно-Казахстанской области цены остались на уровне прошлогодних", — уточнили эксперты.

22 февраля сообщалось, в Казахстане изменились правила торговли.

При продаже товаров в торговых сетях и торговых рынках товары отечественного производства должны размещаться в визуально и физически доступных местах (на уровне глаз).

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