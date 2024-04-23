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Составлен рейтинг городов Казахстана с самым дорогим такси

Составлен рейтинг городов Казахстана с самым дорогим такси, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:59 Фото: pxhere
Казахстанцы не прочь потратить деньги на такси, выбирая комфорт и удобство. Однако, согласно данным аналитиков, отдавая предпочтение такси, из года в год приходится платить все больше, сообщает Zakon.kz.

В среднем, как говорится в исследовании экспертов Ranking.kz, по Казахстану такси подорожало за год на 12,3%.

"В месячной динамике рост цен был отмечен только в Алматы и Астане: на 5% и на 2% соответственно. В остальных регионах цены остались на том же уровне", – следует из отчета.

Далее сказано, что Алматы стал антилидером по росту цен на такси за год. В городе услуга подорожала в на 40,6%.

Следом идут Актюбинская область (на 22,1%) и Шымкент (на 16,9%).

В свою очередь, наименьший годовой рост цен был отмечен в Мангистауской области: на 1,2%.

"В Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях цены остались на уровне 2023 года", – подчеркивают специалисты.

Примечательно, что, по данным Numbeo, километр поездки в такси обходится казахстанцам в 0,67 доллара (менее 300 тенге). Среди стран СНГ это самые высокие показатели.

Для сравнения: соответствующий тариф в Азербайджане составил 0,59 доллара, в России – 0,32, в Беларуси – 0,31, в Армении и Узбекистане – по 0,3 доллара.

Ранее стало известно, что в стране наблюдается впечатляющий рост на водительском рынке. Особенно популярны водители в Алматы, Астане, Уральске и Костанае, где предлагаемые зарплаты оказались наиболее привлекательными.

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