Во Франции некоторым родителям запретят публиковать фото своих детей в соцсетях

Французские парламентарии принимают меры по защите частной жизни детей в Интернете. Ожидается, что во вторник они проголосуют за законопроект, который касается рисков для здоровья, связанных с чрезмерным использованием гаджетов, сообщает Zakon.kz.

Депутаты единогласно согласовали законопроект о правах несовершеннолетних на изображение, выдвинутый Бруно Штудером (от партии Макрона "Возрождение") в понедельник, 20 марта, сообщает RFI.



Документ, который теперь должен рассмотреть Сенат, направлен на защиту детей от некоторых родителей, выставляющих их напоказ без ограничений, в частности, в соцсетях.

Поправки вводят понятие "частная жизнь ребенка" в определение родительских прав в гражданском кодексе и уточняет, что права на изображение несовершеннолетних осуществляются совместно обоими родителями. В случае разногласий судья может запретить одному из них публиковать изображения ребенка.

В некоторых случаях будет возможно "принудительное делегирование родительских прав", что позволит судье поручить третьему лицу получить право на защиту изображение ребенка.

Бруно Штудер пояснил, что законопроект направлен как на расширение прав родителей, так и на усиление прав несовершеннолетних. Он утверждает, что родители не имеют полного и абсолютного права на их изображение.

Киберпреследование

Согласно данным парламентариев, фотографии детей в возрасте до 13 лет появляются в среднем на 1300 фотографиях, опубликованных в Интернете, а 50% фотографий, которыми обмениваются на форумах детской порнографии, были первоначально опубликованы родителями в их осцсетях.

Специалисты осуждают ведение семейных видеоблогов, которые запускают родители в погоне за лайками, выставляя своих детей напоказ, некоторые в поисках доходов от рекламы, иногда "с унизительными постановочными сценами".

Некоторые изображения могут привести к киберпреследованиям, подчеркнул министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, который поддержал законопроект.

Депутаты также приступили к обсуждению второго текста, выдвинутого другим членом президентского лагеря, Каролин Жанвье.

Этот законопроект предусматривает ограничительные правила использования гаджетов и мониторов. Текст также призывает к включению рекомендаций в памятки, раздаваемые беременным женщинам.

Широко распространенное явление

Чрезмерное воздействие гаджетов – это широко распространенное явление, которое "повышает риск ожирения, нарушений сна и высокого кровяного давления", предупредила Жанвье.

Ранее Национальное собрание проголосовало за понуждение администраций соцсетей TikTok, Snapchat, Instagram проверять возраст своих пользователей, а также за родительское соглашение о регистрации детей младше 15 лет.