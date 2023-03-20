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Сабина Алтынбекова опубликовала фото после первого титула в ОАЭ

Сабина Алтынбекова стала чемпионкой в новой лиге Фото: Instagram/altynbekova_20
Клуб казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой "Аль-Васл" из ОАЭ выиграл национальный чемпионат. В решающей встрече "Аль-Васл" обыграл "Шарджу" - 3:1, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская волейболистка 19 марта опубликовала пост в Instagram с подписью "Мы — чемпионы!"

Также спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку.

В 2020 году Алтынбекова вынуждена была приостановить свою карьеру в связи с семейными обстоятельствами.

8 декабря 2022 года она объявила о своем возвращении на игровую площадку: Алтынбекова стала игроком клуба "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Анастасия Московчук
Алтынбекова Сабина Казахстан ОАЭ
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