Сабина Алтынбекова опубликовала фото после первого титула в ОАЭ

Клуб казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой "Аль-Васл" из ОАЭ выиграл национальный чемпионат. В решающей встрече "Аль-Васл" обыграл "Шарджу" - 3:1, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская волейболистка 19 марта опубликовала пост в Instagram с подписью "Мы — чемпионы!"

Также спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку.

В 2020 году Алтынбекова вынуждена была приостановить свою карьеру в связи с семейными обстоятельствами.

8 декабря 2022 года она объявила о своем возвращении на игровую площадку: Алтынбекова стала игроком клуба "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов.