Сабина Алтынбекова высказалась о завистниках

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова обратилась к завистникам, сообщает Zakon.kz.

Именитая спортсменка в Instagram Stories заявила подписчикам, что нужно работать, а не завидовать успешным людям.

По ее словам, сейчас такое время, что многие видя красивые картинки, хотят получить все, без каких-либо усилий.

"Но Вселенная так не работает. Либо ты пашешь и добиваешься своих целей, либо не претендуешь на ту жизнь, на которую хочешь". Сабина Алтынбекова

А надеяться на кого-то, продолжила она, быть инфантильным, хотеть и бездействовать – неудовлетворенная жизнь.

"Тяжелая работа. Потеря людей. Поздние ночи. Выход из зоны комфорта. Игнорирование сомнений. Инвестирование в себя. Никогда не сдаваться. И прежде, чем завидовать успешным людям, вы должны понять, какой путь он прошел и как он это сделал. Умейте восхищаться, а не завидовать и досаждать", – заключила Алтынбекова.

Примечательно, что это не первое обращение волейболистки. Ранее она выступала с заявлением к своим ненавистникам.

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Алтынбекова отмечала, что завистник подобен человеку, который затапливает печь, а потом сам бросается в пламя. Зависть – причина многих бед.