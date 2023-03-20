Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
В частности, поправки предусматривают восстановление применения розничного налога, который действовал с 1 января 2021 года в виде антикризисной меры.
При этом исчисление корпоративного или индивидуального подоходного налога при применении специального налогового режима (СНР) розничного налога производилось налогоплательщиком самостоятельно, ставка составляла 3%. Что способствовало снижению нагрузки на предпринимателей из 114 различных отраслей.
С 1 января 2023 года действие розничного налога распространяется только на сферу общественного питания.
Кроме того, поправки предусматривают:
- предоставление возможности применения режима с 1 января 2023 года;
- расширение перечня видов деятельности (не только сфера общепита);
- бессрочность действия режима розничного налога;
- снижение налоговой ставки с 6% до 4%;
- наделение маслихатов правом снизить ставку розничного налога на 50%, то есть с 4% до 2%.
Налог будет уплачиваться по ставке 4% при продаже физлицам и 8% – по сделкам с юрлицами.
Для применения дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет.
Розничный налог смогут применять предприниматели со списочной численностью работников не выше 200 человек и доходом не более 600 тысяч МРП за календарный год.
Также внесены изменения в подпункт 1) пункта 1 статьи 610, в соответствии с которыми предлагается по государственным пошлинам по имущественным спорам установить верхний предел.
Так, с исков имущественного характера для физических лиц – 1% от суммы иска, но не более 10 000 МРП, для юридических лиц – 3% от суммы иска, но не более 20 000 МРП.
Кроме того, предусмотрены нормы для исключения двойного налогооблажения в случае осуществления возврата денег по договорам пенсионного аннуитета из страховой организации обратно в Единый накопительный пенсионный фонд.
В рамках восстановления платежеспособности и банкротства казахстанцев предлагается:
- не признавать доходом физического лица суммы списанной задолженности, возникшей при банкротстве физических лиц;
- установить ставки государственной пошлины при обращении в суд должника-физического лица в размере 0,3 МРП;
- предоставить право корректировки оборота по налогу на добавленную стоимость ( НДС) в налоговом периоде, в котором принято решение о банкротстве должника;
- предусмотреть возможность признания требования сомнительным в случае признания должника-физического лица банкротом;
- приостановить начисления пени при обращении в суд для применения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства физического лица и возобновление его при отрицательном решении суда.
Вместе с тем вводятся нормы, связанные с совершенствованием законодательства в области миграции населения, предусматривающие:
- снижение государственной пошлины за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним детям с 8 МРП до 4 МРП;
- введение дифференцированных ставок государственной пошлины за выдачу паспорта в зависимости от количества его листов;
- увеличение размера государственной пошлины за выдачу удостоверений личности при обращении для восстановления утраченного документа от 2 и более раз в течение одного календарного года с момента первичной утраты документа.