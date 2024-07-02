Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс: на что они направлены
Поправки направлены на:
- введение нормы, согласно которой налоговый агент в лице оператора интернет-платформы производит удержание и перечисление индивидуального подоходного налога и социальных платежей за ИП, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, которые являются исполнителями в соответствии с Социальным кодексом;
- наделение права налогоплательщика на уменьшение налогооблагаемого дохода в размере 50% от суммы отнесенных на вычеты расходов (затрат) на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы в связи с созданием объекта промышленной собственности, включая работы, по которым имеется охранный документ, а также на приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности у вузов, научных организаций и стартап-компаний по лицензионному договору или договору уступки исключительного права с целью коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;
- предоставление налоговых преференций при создании научных центров при исследовательских университетах;
- поэтапное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых.
В частности, статья 14 кодекса дополнена новой частью, согласно которой:
налоговый агент в лице оператора интернет-платформы производит удержание и перечисление индивидуального подоходного налога и социальных платежей, указанных в пункте 1 статьи 102-1 Социального кодекса РК, за индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, которые являются исполнителями в соответствии с Социальным кодексом РК.
Изменен пункт 2 статьи 678:
индивидуальные предприниматели вправе применять два специальных налоговых режима одновременно в случаях, установленных в пункте 4 статьи 686-2 и пункте 4 статьи 703 кодекса.
Статья 686-2 дополнена пунктом 4:
индивидуальные предприниматели по доходам, полученным ими за оказанные услуги или выполненные работы с использованием интернет-платформ в соответствии с Социальным кодексом РК, применяют специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения.
При этом такой индивидуальный предприниматель по доходам, не указанным в части первой настоящего пункта, вправе применять иные специальные налоговые режимы или общеустановленный порядок налогообложения в соответствии с настоящим кодексом.
Внесены изменения в пункт 2 статьи 686-3:
специальное мобильное приложение производит исчисление сумм социальных платежей в соответствии с Социальным кодексом РК и Законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании".
Помимо этого, организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории РК, будут исчислять налог на имущество по ставке 0,1 процента к налоговой базе.
При этом под организацией, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории РК, понимается юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории РК, а также послевыставочное использование территории международной специализированной выставки.
Также внесены изменения в пункт 7 статьи 553, устанавливающий размер ставок сбора за постановку на учет теле-, радиоканала, периодического печатного издания, интернет-издания. Ранее в данной норме речь шла о сетевых изданиях.
Закон вводится в действие с 1 января 2025 года, за исключением отдельных норм, для которых установлены специальные сроки введения в действие.