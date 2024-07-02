Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс: на что они направлены

Президент Казахстана 1 июля подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Налогового кодекса", сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на:

введение нормы, согласно которой налоговый агент в лице оператора интернет-платформы производит удержание и перечисление индивидуального подоходного налога и социальных платежей за ИП, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, которые являются исполнителями в соответствии с Социальным кодексом;

наделение права налогоплательщика на уменьшение налогооблагаемого дохода в размере 50% от суммы отнесенных на вычеты расходов (затрат) на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы в связи с созданием объекта промышленной собственности, включая работы, по которым имеется охранный документ, а также на приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности у вузов, научных организаций и стартап-компаний по лицензионному договору или договору уступки исключительного права с целью коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

предоставление налоговых преференций при создании научных центров при исследовательских университетах;

поэтапное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых.

В частности, статья 14 кодекса дополнена новой частью, согласно которой:

налоговый агент в лице оператора интернет-платформы производит удержание и перечисление индивидуального подоходного налога и социальных платежей, указанных в пункте 1 статьи 102-1 Социального кодекса РК, за индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, которые являются исполнителями в соответствии с Социальным кодексом РК.

Изменен пункт 2 статьи 678:

индивидуальные предприниматели вправе применять два специальных налоговых режима одновременно в случаях, установленных в пункте 4 статьи 686-2 и пункте 4 статьи 703 кодекса.

Статья 686-2 дополнена пунктом 4:

индивидуальные предприниматели по доходам, полученным ими за оказанные услуги или выполненные работы с использованием интернет-платформ в соответствии с Социальным кодексом РК, применяют специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения.

При этом такой индивидуальный предприниматель по доходам, не указанным в части первой настоящего пункта, вправе применять иные специальные налоговые режимы или общеустановленный порядок налогообложения в соответствии с настоящим кодексом.

Внесены изменения в пункт 2 статьи 686-3:

специальное мобильное приложение производит исчисление сумм социальных платежей в соответствии с Социальным кодексом РК и Законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Помимо этого, организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории РК, будут исчислять налог на имущество по ставке 0,1 процента к налоговой базе.

При этом под организацией, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории РК, понимается юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории РК, а также послевыставочное использование территории международной специализированной выставки.

Также внесены изменения в пункт 7 статьи 553, устанавливающий размер ставок сбора за постановку на учет теле-, радиоканала, периодического печатного издания, интернет-издания. Ранее в данной норме речь шла о сетевых изданиях.

Закон вводится в действие с 1 января 2025 года, за исключением отдельных норм, для которых установлены специальные сроки введения в действие.