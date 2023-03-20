Какое наказание в Казахстане грозит за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение

Опубликованы поправки в некоторые законодательные акты РК по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, которые предусматривают наказание по ряду статьей в Уголовном кодексе, сообщает Zakon.kz.

В частности, в статье 146 говорится, что за жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, то есть умышленное причинение физических или психических страданий должностным лицом или лицом, выступающим в официальном качестве, либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия при отсутствии признаков пыток, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП (6 900 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет. Возможно также лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

За пытки, то есть умышленное причинение физических или психических страданий должностным лицом или лицом, выступающим в официальном качестве, либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, совершенное с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, - грозит штраф в размере до 5000 МРП (17 250 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За указанные деяния, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; либо с причинением средней тяжести вреда здоровью; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или несовершеннолетнего, - предусмотрено лишение свободы на срок от 4-х до 10 лет, при этом нельзя будет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За эти же деяния, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего, можно лишиться свободы на срок от 7 до 12 лет, без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вместе с тем закон оговаривает, что не признаются жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением и пыткой физические или психические страдания, причиненные в результате законных действий должностных лиц и лиц, выступающих в официальном качестве, либо других лиц.



К таким лицам относятся обладающие распорядительными полномочиями в отношении лица, содержащегося, проходящего лечение, обучающегося или воспитываемого на постоянной, временной либо периодической основе в организации, с которой лицо состоит в трудовых отношениях, в том числе: работники учебного, воспитательного, лечебного, медико-социального учреждения (организации), педагоги, инструкторы, медицинские работники, а также работники по договору.

Поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения глава государства подписал 17 марта 2023 года.

Документ приводит национальное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В частности, закон предполагает введение следующих норм:

вводится ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;

ужесточается уголовная ответственность за пытки;

расширяются применение и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Кроме того, закон расширяет права осужденных.