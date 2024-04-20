Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какое наказание грозит за ввоз и продажу вейпов: опубликован закон

Какое наказание грозит на продажу вейпов, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 11:34 Фото: pixabay
Опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", который вводит в стране запрет на продажу вейпов, сообщает Zakon.kz.

В частности, Уголовный кодекс РК дополнен статьями, предусматривающими наказание за продажу вейпов: "Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них".

Так, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

За ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них установлен штраф в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

При этом за указанные деяния, если они:

  • совершены преступной группой;
  • сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
  • совершены неоднократно

предусмотрен штраф в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

19 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".

Читайте также

Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
Казахстанским фермерам возместят ущерб от паводков: разработаны правила
Казахстанским фермерам возместят ущерб от паводков: разработаны правила
Бюро нацстатистики, законопроект, данные
Бюро нацстатистики планируют обязать отвечать за качество данных от госорганов
Лариса Черненко
Законодательство Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
суд, Астана, Бишимбаев
Сбил ребенка и избежал наказания: в МВД проверили слова матери Нукеновой о Бишимбаеве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: