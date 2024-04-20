Какое наказание грозит за ввоз и продажу вейпов: опубликован закон

Опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", который вводит в стране запрет на продажу вейпов, сообщает Zakon.kz.

В частности, Уголовный кодекс РК дополнен статьями, предусматривающими наказание за продажу вейпов: "Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них".

Так, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

За ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них установлен штраф в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

При этом за указанные деяния, если они:

совершены преступной группой;

сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;

совершены неоднократно

предусмотрен штраф в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

19 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".