Эма Клинец установила новый мировой рекорд в прыжках с трамплина среди женщин

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!



Клинец покорила планку 226 метров уже в первом раунде этих состязаний, тем самым шокировав своих соперниц. А в финале Эма показала результат 223,5 метра, что позволило ей одержать победу в турнире. Она опередила норвежку Силье Опсет и Юки Ито (Япония).

❗️NEW WORLD RECORD ❗️Ema Klinec does it again! 2️⃣2️⃣6️⃣ meters in the first round!#fisskijumping #skijumpingfamily #rawair #rawair2023 pic.twitter.com/ezJsWw4V5p