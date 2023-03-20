"Все наладится": фанаты обратились к Джигану
Фото: Instagram/iamgeegun
Поклонники известной семейной пары Джигана и Оксаны Самойловой внимательно наблюдают за разладом в их отношениях. После очередной публикации рэп-исполнителя, комментаторы написали ряд пожеланий и рекомендаций, сообщает Zakon.kz.
19 марта Джиган опубликовал фотографии с детьми и подписал публикацию следующим образом: "Прекрасный день!".
Любопытные фанаты заметили, что у музыканта нет обручального кольца.
- Добро пожаловать в ряды воскресных пап;
- Оксаны нет на фото! Значит что-то не то!
- Вот, что тебе в жизни не хватает?
- Все наладится, только нужно приложить к этому усилия. Держу кулачки за вас.
- Никогда больше не буровь. Твоя сила в твоей семье, уйдешь, можно и вообще пропасть с радаров. Семье — это твое самое высшее достижение, все остальное пыль. Береги это счастье, будь здоров.
- Молодец! Все пройдет.
- В каждой семье свои тараканы А у кого их нет?
- Не нужно судить чужую жизнь. В каждой семьи есть свои черные и белые полосы. Пусть у вас все наладится.
До этой публикации Джиган опубликовал совместное фото с Оксаной и оставил подпись: "Навсегда".
19 марта Самойлова заявила о конфликте с мужем.
"Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так, он в Москве. С детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось. Это не только моя история. Думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет".Оксана Самойлова
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