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"Все наладится": фанаты обратились к Джигану

Джиган и Самойлова разлад семья Фото: Instagram/iamgeegun
Поклонники известной семейной пары Джигана и Оксаны Самойловой внимательно наблюдают за разладом в их отношениях. После очередной публикации рэп-исполнителя, комментаторы написали ряд пожеланий и рекомендаций, сообщает Zakon.kz.

19 марта Джиган опубликовал фотографии с детьми и подписал публикацию следующим образом: "Прекрасный день!".

Любопытные фанаты заметили, что у музыканта нет обручального кольца.

  • Добро пожаловать в ряды воскресных пап;
  • Оксаны нет на фото! Значит что-то не то!
  • Вот, что тебе в жизни не хватает?
  • Все наладится, только нужно приложить к этому усилия. Держу кулачки за вас.
  • Никогда больше не буровь. Твоя сила в твоей семье, уйдешь, можно и вообще пропасть с радаров. Семье — это твое самое высшее достижение, все остальное пыль. Береги это счастье, будь здоров.
  • Молодец! Все пройдет.
  • В каждой семье свои тараканы А у кого их нет?
  • Не нужно судить чужую жизнь. В каждой семьи есть свои черные и белые полосы. Пусть у вас все наладится.

До этой публикации Джиган опубликовал совместное фото с Оксаной и оставил подпись: "Навсегда".

19 марта Самойлова заявила о конфликте с мужем.

"Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так, он в Москве. С детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось. Это не только моя история. Думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет".Оксана Самойлова
Анастасия Московчук
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