"Все наладится": фанаты обратились к Джигану

Фото: Instagram/iamgeegun

Поклонники известной семейной пары Джигана и Оксаны Самойловой внимательно наблюдают за разладом в их отношениях. После очередной публикации рэп-исполнителя, комментаторы написали ряд пожеланий и рекомендаций, сообщает Zakon.kz.

19 марта Джиган опубликовал фотографии с детьми и подписал публикацию следующим образом: "Прекрасный день!". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган Денис (@iamgeegun) Любопытные фанаты заметили, что у музыканта нет обручального кольца. Добро пожаловать в ряды воскресных пап;

Оксаны нет на фото! Значит что-то не то!

Вот, что тебе в жизни не хватает?

Все наладится, только нужно приложить к этому усилия. Держу кулачки за вас.

Никогда больше не буровь. Твоя сила в твоей семье, уйдешь, можно и вообще пропасть с радаров. Семье — это твое самое высшее достижение, все остальное пыль. Береги это счастье, будь здоров.

Молодец! Все пройдет.

В каждой семье свои тараканы А у кого их нет?

Не нужно судить чужую жизнь. В каждой семьи есть свои черные и белые полосы. Пусть у вас все наладится. До этой публикации Джиган опубликовал совместное фото с Оксаной и оставил подпись: "Навсегда". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган Денис (@iamgeegun) 19 марта Самойлова заявила о конфликте с мужем. "Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так, он в Москве. С детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось. Это не только моя история. Думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет". Оксана Самойлова

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