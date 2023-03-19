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Оксана Самойлова о Джигане: Сейчас мы не живем вместе

семья, расставание Фото: Instagram/samoylovaoxana
После каникул за границей Оксана Самойлова и рэпер Джиган вернулись в Россию. Внезапно они перестали публиковать в блогах совместные фотографии. А третий день рождения сына прошел без знаменитого отца, сообщает Zakon.kz.

Рэпер время от времени размещал в личном блоге публикации, намекающие на крупную ссору. Многодетная мама решилась приоткрыть завесу тайны. Она объяснила, что в их семье происходят глобальные изменения. Однако причины размолвки так и не назвала, оставив подписчиков догадываться об источнике конфликта между супругами, пишет StarHit

"Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так, он в Москве. С детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось. Это не только моя история. Думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет", — ответила Оксана на вопрос о супруге.

Три года назад Джиган и Оксана Самойлова чуть не развелись. Исполнитель так увлекся празднованием рождения сына, что попал в больницу. По признанию Самойловой, артист употреблял запрещенные вещества и не отличался супружеской верностью.

14 марта известная модель Оксана Самойлова опубликовала видео с перевоплощением в образ легендарной куклы.

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