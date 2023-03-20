Алматинские наблюдатели: Избирательные комиссии показали профессиональную подготовку

Алматинские наблюдатели считают, что участковые избирательные комиссии показали в день выборов профессиональную подготовку. В Алматы выборный процесс прошел в штатном режиме.

В этот день нагрузка на избирательные комиссии была колоссальная, несколько бюллетеней, большое количество кандидатов. Между тем все представители избиркома профессионально отработали избирательный процесс, считает руководитель Школы наблюдателей Александр Братенков, сообщает Vecher.kz со ссылкой на РСК Алматы.

"Безусловно, в избирательном процессе от участковых избирательных комиссий зависит основная составляющая. Члены участковой комиссии должны быть предельно квалифицированными и компетентными. Каждый член участковой комиссии проходит профессиональную подготовку на предмет знания законодательства. В Алматы общий уровень квалификации членов избирательной комиссии достаточно высок", – отметил спикер.

Мнение коллеги разделяет и председатель Гражданского Альянса Алматы Каиржан Абдыхалыков.

"Мы тоже все были избирателями, голосовали. Я также голосовал на своем избирательном участке. Я увидел изнутри работу избирательной участковой комиссии. По крайней мере, на моем избирательном участке было все организовано системно. Члены избирательной комиссии отрабатывали и по бюллетеню, и по спискам. Все правила мне как избирателю объяснили", – поделился он.

Кроме того, наблюдателями не было выявлено системных правонарушений, как отметили спикеры. В целом, в Алматы выборный процесс прошел в штатном режиме.