Казахстанский лучник завоевал "золото" на первом этапе Кубка Азии в Китае

Андрей Тютюн в составе сборной команды Казахстана завоевал две награды, сообщает Zakon.kz.

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Первый этап Кубка Азии по стрельбе из лука проходит в китайском городе Таоюань.



В программе MIX спортсмен из Акмолинской области Андрей Тютюн в составе сборной Казахстана стал чемпионом.

В соревнованиях по стрельбе из блочного лука (Compound bow) мужская сборная страны победив команду Таиланда (228-223) стала бронзовым призером турнира. В составе команды также выступил Андрей Тютюн.



