Казахстанский лучник завоевал "золото" на первом этапе Кубка Азии в Китае
Фото: Управления физической культуры и спорта Акмолинской области
Андрей Тютюн в составе сборной команды Казахстана завоевал две награды, сообщает Zakon.kz.
Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!
Первый этап Кубка Азии по стрельбе из лука проходит в китайском городе Таоюань.
В программе MIX спортсмен из Акмолинской области Андрей Тютюн в составе сборной Казахстана стал чемпионом.
В соревнованиях по стрельбе из блочного лука (Compound bow) мужская сборная страны победив команду Таиланда (228-223) стала бронзовым призером турнира. В составе команды также выступил Андрей Тютюн.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ