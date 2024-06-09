Лучники Казахстана завоевали медали на Кубке Азии

8 июня казахстанские лучники завоевали две медали на Кубке Азии в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

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Команда Казахстана по стрельбе из лука забрала две бронзовые медали на Кубке Азии, который проходил в южно-корейском Сувоне. Обе награды были завоеваны в соревнованиях среди смешанных команд.

Так, Адрей Тютюн и Адель Жексембинова стали третьими в стрельбе из блочного лука. С наградой своего воспитанника и его тренера Бауыржана Жолдыбаева поздравил коллектив школы высшего спортивного мастерства Акмолинской области.

А спортсмены Даулеткельды Жанбырбай и Алина Ильясова показали третий результат в стрельбе из классического лука.

8 июня в программе азиатского первенства по велоспорту на шоссе в Алматы был разыгран один комплект медалей, где на высшую ступень пьедестала почета поднялся сын прославленного казахстанского велогонщика Александра Винокурова – Николас.