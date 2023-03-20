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Унесло течением: 4-летнюю девочку третьи сутки ищут в Туркестанской области

Унесло течением: 4-летнюю девочку третьи сутки ищут в Туркестанской области Фото: pixabay
В Туркестанской области третьи сутки, с 17 марта, ищут четырехлетнюю девочку, упавшую в реку Арысь. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, в ее поисках задействованы полицейские области.

В полиции уточнили, 17 марта в Тюлькубасский РОП обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 4-летнюю дочь унесло течением реки Арысь и попросила помощи в ее розыске.

"При проверке установлено, что в тот вечер три несовершеннолетние девочки, родственницы, отправились на речку Арысь, протекающей возле села Енбек. По предварительным данным, одна из девочек решила перейти вброд через речку и по неосторожности упала с берега в воду, после чего ее унесло течением".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Незамедлительно был проведен осмотр место происшествия.

"В поисках девочки задействованы весь личный состав Тюлькубасского РОП, представители МЧС Тюлькубасского района и прокуратуры, добровольцы в количестве 30 человек".Пресс-служба ДП Туркестанской области


В настоящее время, добавили в ДП, проводится поиск и выясняются все обстоятельства.

18 марта сообщалось о том, что в Уральске подозреваемый в убийстве оказался сыном судьи.

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Анастасия Московчук
Туркестанская область
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